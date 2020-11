GF VIP, non lo avete mai visto così: ecco una foto del passato di Francesco Oppini, sono trascorsi davvero tanti anni!

Francesco Oppini è uno dei protagonisti indiscussi della quinta edizione del Grande Fratello VIP e proprio nelle ultime ore sta facendo molto chiacchierare. E’ protagonista di un nuovo ‘scivolone’ del reality: era già stato richiamato una volta per una frase ‘infelice’ su Franceska Pepe, aveva poi utilizzato parole poco carine nei confronti di Dayane Mello ed oggi si ritrova di nuovo al centro delle polemiche per una frase choc. Il figlio di Alba Parietti mentre chiacchierava con i suoi coinquilini si è fatto scappare un pensiero piuttosto ‘violento’. Parlavamo di Flavia Vento quando Oppini ha commentato: “È una che rischi di ammazzare di botte. Guarda che quelle così credo che ad alcuni uomini facciano venire voglia di alzare le mani!”. Cosa succederà al concorrente del GF VIP? Sarà squalificato? E mentre attendiamo la puntata di questa sera per scoprire il futuro di Francesco, vi mostriamo uno scatto davvero incredibile.

GF VIP, Francesco Oppini irriconoscibile: sono passati tanti anni

Nel profilo Instagram di Francesco Oppini è spuntata una fotografia davvero incredibile: si tratta del concorrente del GF VIP da piccolo. Sono passati tanti anni e non è affatto cambiato! Siete curiosi di vederlo vero? Date un’occhiata:

Il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini in questa foto del passato era davvero un giovanotto! Il classe ’82 è nella casa del GF VIP in qualità di concorrente, ma sapete cosa fa nella vita? Il figlio di Alba Parietti ha una grande passione per i motori, infatti lavora da anni in un concessionario di automobili. Si dedica anche a radio e giornali: è telecronista sportivo in un programma sul canale 7Gold.