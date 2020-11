Chi è Sagitta Alter, la compagna di Gigi Proietti: tutto sulla loro storia e le curiosità sulla dolce metà del noto attore, passato a miglior vita il giorno del suo compleanno.

Si sono conosciuti nel 1962: sono sempre stati insieme senza mai sposarsi. Parliamo di Gigi Proietti e la sua compagna Sagitta Alter: lui aveva 22 anni quando iniziò a fare teatro e dopo essersi conosciuti, a Roma, lei decise di non tornare più in Svezia, suo paese d’origine. Era una guida turistica svedese in viaggio in Italia: da quando conobbe il suo Gigi la vita cambiò completamente. Dal primo loro incontro non si sono mai più separati: sempre insieme ma mai sposati. Fu il noto attore, scomparso il giorno del suo compleanno, a raccontare durante un’intervista che ormai al matrimonio non ci pensavano più: il loro traguardo, quello di costruire una magnifica famiglia, lo avevano già raggiunto. Hanno dato alla luce due splendide giovani: Susanna e Carlotta, 42 e 37 anni, lavorano entrambe nel mondo dello spettacolo. Susanna è una costumista e scenografa mentre Carlotta è cantautrice e attrice. Ma siete qui per scoprire qualche dettaglio su Sagitta Alter: ecco per voi tutte le curiosità!

Sagitta Alter, chi è la compagna di Gigi Proietti: da dove viene e come ha conosciuto l’attore

E’ il grande amore di Gigi Proietti: Sagitta Alter è una donna lontana dalle luci dei riflettori ma è nota per essere stata la compagna di vita del noto attore, comico, doppiatore, scomparso il giorno del suo compleanno. Oltre 50 anni d’amore senza mai sposarsi: la coppia ha dato alla luce due splendide donne, Susanna e Carlotta. Sagitta Alter è svedese: ha conosciuto Gigi mentre faceva la guida turistica in viaggio in Italia. L’inaspettato incontro non la fece più tornare in Svezia. Sul suo conto si hanno davvero pochissime informazioni: sui social non è attiva. Ha un profilo Facebook ma poco aggiornato. Sua figlia Carlotta, nel giorno della festa della mamma, l’ha descritta come ‘La più pazza’ che conosce.