Shock a Domenica Live, Veronica Satti: “Mi sono tagliata gambe e braccia”

Shock a Domenica Live, Veronica Satti ha parlato dei suoi problemi legati all’autolesionismo: “Mi sono tagliata gambe e braccia”.

Una nuova scoppiettante puntata di Domenica Live è andata in onda ieri, 1 novembre, al timone della trasmissione la meravigliosa Barbara D’Urso che riesce come sempre a portare gli ascolti alle stelle. Nella diretta di ieri ci sono stati vari momenti che hanno visto protagonisti diversi personaggi dello spettacolo. Infatti, sono stati ospitati ad inizio puntata Amedeo Goria e il figlio, intervistati dalla conduttrice hanno rivelato diversi aneddoti della loro storia. Ma a colpire l’attenzione del pubblico è stato successivamente il racconto shock di Veronica Satti, la figlia di Bobby Solo. Ricordiamo infatti, che proprio durante la partecipazione al Grande Fratello, condotto dalla D’Urso, la ragazza aveva avuto la sorpresa di un incontro col padre appena uscita dalla casa più spiata d’Italia. Un momento emozionante che lasciò tutti i presenti ed i telespettatori emozionati. Nelle scorse ore, le parole di Veronica Satti hanno scosso decisamente tutti: “Mi sono tagliata gambe e braccia”.

Racconto shock di Veronica Satti a Domenica Live

Come abbiamo annunciato, nella puntata andata in onda ieri di Domenica Live non sono certamente mancati i colpi di scena, tra rivelazioni inaspettate e confronti imprevisti. La figlia di Bobby Solo ha raccontato a Domenica Live il periodo terribile vissuto. Purtroppo, nell’ultimo mese ha dovuto affrontare gravi problemi di salute legati all’autolesionismo. Infatti, la ragazza soffre di un disturbo borderline di personalità. Questo disturbo l’ha portata a provocarsi delle ferite che le hanno fatto perdere anche i sensi. “Mi sono tagliata le gambe, le braccia. Ho perso i sensi“, queste le parole di Veronica che hanno scosso la conduttrice da sempre affezionata alla ragazza.

Accompagnata nel salotto di Domenica Live dalla madre, quest’ultima ha preso parola raccontando un episodio: “A volte si presentava in camera tutta insanguinata, ma non erano ferite pesanti come questa volta. L’abbiamo trovata in una pozza di sangue fino a perdere i sensi”. Barbara D’Urso si è mostrata fin da subito visibilmente preoccupata, è stata lei infatti a battersi per far recuperare alla Satti il rapporto col padre. Un momento difficile attraversato da Veronica; il suo racconto è stato un modo per dare forza anche a tutte quelle persone che soffrono del medesimo disturbo, sottolineando la necessità di farsi sempre aiutare.

Segui anche il nostro canale instangram–>> clicca qui