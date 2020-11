Stefania Orlando è sposata col musicista Simone Gianlorenzi, più giovane di lei, ma conoscete la differenza d’età tra i due?

Durante la sua avventura al GF Vip, Stefania Orlando ha raccontato spesso della sua vita matrimoniale insieme a Simone Gianlorenzi, sposato a luglio del 2019. La bella conduttrice ha rivelato che tra loro c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Conosciutisi durante una serata con organizzata da amici, i due stanno insieme dal 2008. Simone è un famoso chitarrista, musicista e youtuber: sul suo canale pubblica anche video tutorial per chi vuole imparare a suonare certe canzoni in particolare. E’ più giovane di Stefania, ma sapete di quanto?

Simone Gianlorenzi, quanta differenza d’età c’è con sua moglie?

Essendo già stata sposata, la Orlando ha sposato Simone Gianlorenzi con rito civile, con una bellissima cerimonia in riva al mare. Proprio durante in GF Vip, la bella showgirl ha confessato una sua paura riguardo al rapporto col marito: avendo scelto di non avere figli, ha rivelato di temere che Simone, più giovane di lei, un domani possa cambiare idea e decidere di diventare genitore quando lei non potrà più procreare per una questione di età. Suo marito, che la segue da casa, l’aveva subito rassicurata con un tweet in cui diceva di aver fatto la sua stessa scelta tanti anni fa e che Stefania non deve sentirsi in colpa perché per lui non è stata una rinuncia, ma una decisione consapevole e libera. Tra Simone e Stefania ci sono circa 10 anni di differenza, ma insieme sono comunque una bellissima coppia e questo divario non sembra esistere affatto.

Auguriamo alla coppia di continuare così, unita e felice come ora.

