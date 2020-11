L’ex tronista di Uomini e Donne esce finalmente allo scoperto: sul suo canale social ufficiale, ha annunciato di aver ritrovato l’amore.

Era da diverso tempo che si diceva che, dopo la fine della sua storia d’amore nata all’interno degli studi di Uomini e Donne, l’ex tronista avesse ritrovato nuovamente il sorriso accanto ad una nuova compagna. Ma adesso ne abbiamo la conferma. E darla e, soprattutto, a condividerla con i suoi numerosi sostenitori è stato proprio il diretto interessato. Proprio qualche ora fa, attraverso una foto condivisa sul suo canale social ufficiale, l’ex amatissimo ed apprezzatissimo è uscito finalmente allo scoperto. Ad ha annunciato a tutti il suo amore per la sua fidanzata. ‘Sono felice e c’ho fatto caso’, scrive il giovanissimo a corredo di questo scatto che lo vede teneramente abbracciato alla sua bellissima compagna. Ecco, ma di chi parliamo esattamente? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo che è stato uno dei protagonisti indiscussi di una recentissima edizione di uomini e donne. Ecco tutti i dettagli.

Uomini e Donne, l’ex tronista esce allo scoperto: si è fidanzato!

Vi ricorderete, senza alcun dubbio, di lui: Luigi Mastroianni. Ex scelta ed ex fidanzato di Sara Affi Fella, il giovane siciliano ha preso parte al programma di Uomini e donne anche nelle vesti di tronista. È proprio qui che ha conosciuto e si innamorato di Irene Capuano, tanto da sceglierla dopo qualche mese in un meraviglioso castello. La loro relazione è durata qualche mese, c’è da ammetterlo. Eppure, a distanza di un po’ di tempo dalla fine della loro storia d’amore, l’ex tronista ha annunciato di aver ritrovato nuovamente il sorriso. Era da tempo, come dicevamo precedentemente, che se ne parlava. Eppure, soltanto adesso il bel Mastroianni ha deciso di uscire allo scoperto.

È proprio con questa tenerissima foto che Luigi Mastroianni ha deciso di presentare una bellissima e dolcissima Anna. Proprio in occasione della laurea della ragazza, l’ex tronista ha deciso di uscire allo scoperto. E di mostrarsi finalmente felice. Alla coppia, porgiamo i nostri più sinceri e sentiti auguri.

