Uomini e Donne, clamoroso colpo di scena: nel trono Over torna proprio lui! Le anticipazioni dell’ultima registrazione.

Un’edizione sempre più interessante, quella di Uomini e Donne in onda quest’anno. Un’edizione in cui per la prima volta trono Classico e trono Over sono stati uniti in un’unica super puntata, dove tutti possono interagire con tutti. I colpi di scena sono all’ordine del giorno e, dalle anticipazioni dell’ultima registrazione, ne è in arrivo uno davvero clamoroso. La puntata si è registrata proprio ieri, domenica 1 novembre e tra le tante notizie trapelate, ce n’è una che non è passata affatto inosservata. Si tratta di un grande ritorno nel parterre maschile del Trono Over. Curiosi di scoprire di chi si tratta? Ve lo sveliamo subito!

Uomini e Donne, clamoroso colpo di scena: nel trono Over torna l’amatissimo cavaliere

Accadrà davvero di tutto nelle prossime puntate di Uomini e Donne. Ieri, 1 novembre, c’è stata una nuova registrazione dell’amatissima trasmissione di Canale 5 e le anticipazioni fornite da Il Vicolo delle News sono davvero succulente! Davide resterà soltanto con Beatrice e Chiara, eliminando Rossana, Roberta decide di chiudere con Michele…queste sono solo alcune delle cose che accadranno in puntata! Ma il colpo di scena più eclatante riguarda il grande ritorno di uno dei cavalieri più amati di sempre del Trono Over: si tratta di Riccardo Guarnieri, ex fidanzato di Ida Platano. La loro storia, caratterizzata da un tira e molla infinito, sembra essersi definitivamente conclusa dopo il periodo del lockdown. I bel pugliese, quindi, sarebbe pronto a mettersi in gioco di nuovo e a cercare l’amore nello studio di Canale 5.

Insomma, un grande ritorno che ha spiazzato il pubblico: sia Ida che Riccardo infatti non avevano partecipato alla trasmissione, in seguito all’ultima rottura. Cosa accadrà adesso? La Platano seguirà il suo ex e tornerà nel programma? Non ci resta che attendere le prossime puntate, che si preannunciano davvero incandescenti. E a voi piacevano Ida e Riccardo insieme?