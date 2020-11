Vi ricordate com’era Barbara D’Urso ai tempi del GF? Sul suo canale social, è spuntato uno scatto inedito: sono passati tantissimi anni.

È la vera e propria regina indiscussa della televisione italiana, Barbara D’Urso. Attualmente al timone di ben tre programmi televisivi più che di successo, la conduttrice campana è stata la colonna portante di tantissimi programmi memorabili. A partire, quindi, da ‘La Fattoria’. Fino al ‘Grande Fratello’. Ecco, ma a proposito di questo: vi ricordate com’era ai tempi della conduzione del famoso reality? Sono passati tantissimi anni dalla sua primissima conduzione del programma di canale 5, è vero. Ma vi ricordate com’era? A svelare ogni cosa nel minimo dettaglio è stata la diretta interessata. Qualche ora fa, attraverso il suo canale social ufficiale, la bellissima Barbara D’Urso ha condiviso uno scatto inedito che la ritrae proprio nel periodo della conduzione del GF. Siete curiosi di saperne di più anche voi? Ecco tutti i dettagli.

Com’era Barbara D’Urso ai tempi del Grande Fratello? Lo scatto inedito

Sappiamo benissimo che, sul suo canale social ufficiale, Barbara D’Urso non perde mai occasione di poter lasciare completamente senza parole i suoi sostenitori con degli scatti fotografici davvero da urlo. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, molto probabilmente per la prima volta, al conduttrice campana ha condiviso una foto che la ritrae durante il periodo della sua conduzione del Grande Fratello. Non facciamo riferimento a quelle andate in onda fino all’anno scorso, sia chiaro. Piuttosto, a quelle che condotte nel 2004 e nel 2005. Ecco, ma com’era la D’Urso in quegli anni? Da quel momento, lo sappiamo, sono passati rispettivamente quindici e sedici anni. Eppure, siete curiosi di sapere come si mostrava la bellissima Barbara?

In questa foto social (CLICCATE QUI PER VEDERLA), si vede chiaramente che la bellissima Barbara D’Urso non è assolutamente cambiata di una virgola nel corso degli anni. Certo, il colore dei suoi capelli è nettamente modificato. Eppure, lei è rimasta completamente e letteralmente inedita. Bella e splendida era e così è anche adesso. Siete d’accordo con noi, vero?