Arriva il chiarimento sulle condizioni di Carlo Conti, risultato positivo al Covid-19: ecco come sta il conduttore televisivo

Il Coronavirus ha colpito anche Carlo Conti. Il conduttore televisivo, attraverso un post pubblicato su Instagram, ha annunciato di essere risultato positivo al Covid-19: “Voglio essere io a comunicarvi che purtroppo sono risultato positivo al Covid. Sono a casa, praticamente asintomatico, ma sotto controllo medico”. Carlo ha continuato a lavorare, conducendo la casa Tale e Quale Show – Il Torneo.

Carlo Conti, chiarimento sulle sue condizioni: come sta

Questa mattina, Carlo Conti ha pubblicato un post su Instagram che ha preoccupato i fan. Il conduttore televisivo ha pubblicato una foto di un bigliettino ricevuto dal figlio ed ha aggiunto: “Ora i sintomi ci cono tutti (e anche troppi!), questo Covid è una brutta bestia. Ma tra tutte le medicine, questo bigliettino è la più potente. Sto già meglio”. La notizia ovviamente è stata ripresa da alcuni siti, ma dopo qualche ora è arrivato il chiarimento dell’ufficio stampa del conduttore televisivo. Carlo Conti non è assolutamente peggiorato. Rispetto al precedente post, il conduttore ha sottolineato la presenza di sintomi, quali la tosse, la febbre e i dolori, ma non c’è stato alcun peggioramento. Il conduttore resta in isolamento domiciliare, assistito, anche se a distanza, dalla compagna e dall’amore del figlio Matteo.

Non sappiamo al momento se Carlo Conti sarà al timone – da casa – della prossima puntata di Tale e Quale Show. In caso di forfait, l’ipotesi più accreditata sarebbe quella di Giorgio Panariello. L’attore e comico, nonché amico di Conti, ha aperto la scorsa puntata. Venerdì in prima serata, inoltre, potrebbe esserci un omaggio a Gigi Proietti, attore e comico scomparso nelle ultime ore. Al momento, però, sono solo indiscrezioni e come tali devono essere prese con le pinze. Attendiamo conferme da parte della Rai.