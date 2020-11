In questo articolo vi diciamo chi è Nadia Fanchini: la sua età, chi è il compagno, quanti figli ha e tante altre curiosità

Nadia Fanchini è un’ex sciatrice alpina, nata a Lovere, in provincia di Bergamo, il 25 giugno del 1986. La sciatrice ha 33 anni ed è sorella di Elena e Sabrina Fanchini, anche loro sciatrici ad alto livello. Nadia ha fatto parte della nazionale italiana di sci nel 2003 ed apparteneva al gruppo sportivo delle Fiamme gialle. La sua carriera è iniziata con la vittoria di tre titoli mondiali juniores. Nel 2006 ha partecipato per la prima volta alle Olimpiadi, che in quell’anno si tenevano a Torino, classificandosi 10ª nella discesa libera, 38ª nel supergigante, 8ª nello slalom gigante e 20ª nella combinata. Alle successive Olimpiadi, in programma a Vancouver, non ha potuto partecipare a causa di un infortunio. Durante il supergigante di Coppa del Mondo del 31 gennaio del 2010 disputato a Sankt Moritz, la Fanchini è stata protagonista di una rovinosa caduta. Nell’impatto con una porta, la sciatrice azzurra ha riportato la lesione dei legamenti crociato anteriore, crociato posteriore e collaterali delle ginocchia. È tornata in pista nel 2012, mentre nel 2018 ha partecipato ai Giochi olimpici invernali di Pyeongchang, classificandosi al dodicesimo posto nel supergigante. Il 22 aprile del 2020, insieme a sua sorella Elena, ha annunciato il ritiro.

Nadia Fanchini: le curiosità su di lei

Nadia Fanchini è legata sentimentalmente a Devid Salvadori, complice di recente in uno scherzo organizzato da Le Iene. Il compagno ha fatto credere alla Fanchini di di essersi sottoposto a vasectomia perché non vuole più avere figli. Un terribile scherzo, al quale l’ex sciatrice è cascata in pieno. La coppia ha avuto anche un figlio, Alessandro, nato il 17 dicembre del 2019.

Nadia è molto legata alla famiglia. La sorella Elena, anche lei sciatrice ad alto livello, ha sconfitto una terribile malattia. Nel Natale del 2017, la sciatrice venne ricoverata all’ospedale di Esine per un cancro all’intestino. Il suo calvario è durato circa dieci mesi. Dopodiché, la Fanchini ha annunciato sui social di essere guarita: “Sono felicissima perché ho vinto la più grande gara della mia vita: il tumore all’intestino. Non è stato facile superare questi mesi, ho trascorso molti giorni in ospedale. Adesso il lumicino apparso in fondo al tunnel mesi fa è diventato un faro, posso camminare senza pericolo di inciampare”. Una famiglia di atleti, ma soprattutto una famiglia di campioni, sia dentro che fuori la pista da sci.