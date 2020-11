Coronavirus, la bozza del nuovo dpcm: tutte le misure

Pronta la bozza del nuovo dpcm che Conte firmerà probabilmente questa sera: ecco tutte le misure adottate dal governo contro il Coronavirus

La seconda ondata di Coronavirus si è abbattuta sull’Italia. Il nostro paese sfiora i trentamila nuovi positivi al giorno. Il bollettino odierno vede un’impennata dei morti. Dati allarmanti, che hanno costretto il governo a correre ai ripari. Le misure adottate negli scorsi dpcm sono state poco efficaci. Il premier Conte, insieme alla sua squadra di ministri e al comitato tecnico scientifico, è al lavoro per un nuovo dpcm, che firmerà probabilmente stasera. La bozza contiene nuove misure restrittive volte a controllare la diffusione del virus.

Coronavirus, la bozza del nuovo dpcm

I punti principali contenuti nella bozza del nuovo dpcm sono: il coprifuoco dalle 22 alle 5, la chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi, la didattica a distanza al 100% per le scuole superiori e la riduzione della capienza dei mezzi del trasporto pubblico locale al 50%. Come già anticipato, inoltre, vengono sospese le attività di sale giochi e sale scommesse anche “se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente”; sospese le mostre e tutte la attività dei musei e dei luoghi della cultura; sospesi i concorsi pubblici e privati e per l’abilitazione all’esercizio delle professioni, fatta eccezione per quelli effettuati su basi curriculari e per i concorsi per il personale sanitario. Si tratta ovviamente di una bozza non ancora definitiva, che potrebbe essere modificata dopo il confronto con le Regioni.

Una delle principali novità del nuovo dpcm è la divisione dell’Italia in aree a seconda del diverso rischio epidemiologico. Tali aree sono definite da ventuno fattori (QUI L’ARTICOLO).Per i comuni che si trovano nella zona rossa è “vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune”. La chiusura di piazze e strade inoltre, prevista dai comuni, non varrà più solamente per la sera, ma potrà essere disposta per tutta la giornata o “in determinate fasce orarie”.