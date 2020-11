Coronavirus, splendido gesto di solidarietà di Burger King: l’appello social

Coronavirus, in uno dei suoi ultimi post condivisi sulla pagina Twitter ufficiale, Burger King ha compiuto uno splendido gesto di solidarietà.

L’emergenza Coronavirus, lo sappiamo benissimo, sta mettendo a dura prova ciascun paese che ne è afflitto. Completamente in crisi non sono soltanto i sistemi sanitari, ma anche l’economia. È proprio per questo motivo che, attraverso un messaggio condiviso sulla sua pagina Twitter ufficiale, la catena Burger King UK ha compiuto uno splendido gesto di solidarietà. Come raccontato in un nostro recentissimo articolo, nel corso della conferenza stampa di Sabato 31 Ottobre, il premier Boris Johnson ha annunciato un totale lockdown di un mese per tutto il Regno Unito. Un grandissimo sacrificio per tutti, da come si può chiaramente comprendere. E che, senza alcun dubbio, andrà a sfavore di ciascuna categoria di lavoratori. Sarà questo il motivo che ha spinto la famosa catena di fast food del Regno Unito a lanciare un vero e proprio appello a tutti i suoi ‘seguaci’. Uno splendido gesto di solidarietà, c’è da ammetterlo. Ma bando alle ciance! Ecco tutti i dettagli.

Coronavirus, l’appello di Burger King per i fast food concorrenti: l’appello su Twitter

Così come è accaduto in Italia in primavera scorsa, anche nel Regno Unito sta per iniziare un lockdown che, come raccontato in un nostro recentissimo articolo, prevede la chiusura di tutte le attività lavorative, fuorché quelle di necessità. Per circa un mese, quindi, ristoranti, pub ecc sono costretti ad abbassare le saracinesche. E, purtroppo, mettere in pratica soltanto l’attività di ‘take away’. Un vero e proprio colpo basso, c’è da ammetterlo. Ed è proprio per questo motivo che Burger King UK, attraverso un post condiviso sulla sua pagina Twitter ufficiale, ha compiuto uno splendido gesto di solidarietà per tutte le altre aziende concorrenti. In questo messaggio social, la famosissima catena di fast food ha invitato i suoi clienti di acquistare il cibo anche da tutte le altre catene. In modo da poter favorire l’economia britannica fortemente provato dall’emergenza Coronavirus. ‘Ordinate da Mc Donald’s’, inizia questo messaggio social. Incoraggiando, tra l’altro, l’acquisto di cibo anche da tutte le altre catene.

‘Non pensavamo mai di potervelo chiedere’, continua il post di Burger King UK condiviso sulla sua pagina Twitter ufficiale. Uno splendido gesto di solidarietà, da come si può chiaramente comprendere. Soprattutto dati i tempi che corrono.