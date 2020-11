Dopo la notizia della positività di Francesco Totti, sembrerebbe che anche Ilary Blasi sia risultata positiva al Coronavirus: le condizioni.

La notizia è stata diffusa qualche ora fa. E, stando a quanto si apprende da ‘Il Messaggero’, sembrerebbe che Francesco Totti non avrebbe affatto voluto che si sapesse della sua positività al Coronavirus. Eppure, come un vero e proprio boomerang, è finita in rete. E, in un batter baleno, ha fatto completamente il giro del web. L’ex capitano giallorosso è risultato positivo al temibile virus cinese. E, stando a quanto si apprende da ‘Il Messaggero’, sembrerebbe che sia risultata positiva anche sua moglie Ilary Blasi. I due, a quanto pare, hanno appreso la notizia la scorsa settimana. Dopo che, appena comparsi i primi sintomi, hanno deciso di sottoporsi al tampone. Ecco, ma se delle condizioni di Francesco Totti ve ne abbiamo parlato in un nostro recentissimo articolo, cosa sappiamo, invece, di quelle della conduttrice romana? Ecco tutti i dettagli.

Ilary Blasi positiva al Coronavirus insieme a suo marito: come sta

A distanza di pochissime ore dalla notizia della positività al Coronavirus di Francesco Totti, sembrerebbe che anche Ilary Blasi abbia contratto il temibile virus cinese. A darcene notizia, come dicevamo precedentemente, è stato ‘Il Messaggero’. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che la coppia abbia scoperto di avere contratto il Covid-19 lo scorso Ottobre. Quando, dopo la comparsa di primi sintomi, abbia deciso di sottoporsi al tampone. Ecco, ma se in un nostro recente articolo vi abbiamo raccontato dettagliatamente i sintomi dell’ex capitano giallorosso, cosa sappiamo, invece, di quelli della bellissima conduttrice romana? Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che alla simpaticissima romana sia andata di gran lunga meglio rispetto a suo marito. Se, infatti, Totti sembrerebbe che abbia accusato i sintomi classici di Coronavirus. Dal canto suo, sembrerebbe che la Blasi sia completamente asintomatica. Quindi, completamente senza sintomi. Anche se, come sottolineato in un nostro articolo, i due sembrerebbero essere ancora in isolamento.

Stando a quanto si apprende, quindi, i coniugi Totti sono risultati positivi al Coronavirus. Francesco, però, a quanto pare, sembrerebbe avere sintomi più pesanti di Ilary. Che, stando a quanto si apprende da ‘Il Messaggero’, sembrerebbe essere completamente asintomatica.

La morte di papà Enzo

Una cosa è certa: non è assolutamente un bel periodo per la famiglia Totti. Ancora prima della notizia della loro positività, che ricordiamo non è stata affatto smentita o confermata dai diretti interessati, i simpaticissimi coniugi hanno subito anche un grave lutto. Meno di un mese fa, infatti, è venuto a mancare il papà di Francesco Totti. Enzo era ricoverato da diversi giorni allo Spallanzani di Roma dopo aver contratto il virus.