‘Dove Sono Oggi’, Cristina Quaranta: com’è diventata e cosa fa adesso l’ex velina e protagonista di ‘Non è la Rai’, ecco cosa c’è da sapere su di lei.

Tutti la ricordano certamente per essere stata una delle veline di Striscia la Notizia insieme ad Alessia Merz nella stagione televisiva ’95-’96. Non solo, però, perché è stata anche una delle protagoniste di ‘Non è la Rai’, oltre che una showgirl di grande successo e un’attrice. Stiamo parlando di Cristina Quaranta, che è stata un’importante a amatissima showgirl e conduttrice televisiva degli anni ’90 e primi ‘2000. Da qualche anno si è allontanata dal mondo dello spettacolo, ma sono in tanti a ricordarla per la sua incredibile bellezza e per il suo grande talento. Nata il 14 agosto del 1972, Cristina oggi ha 48 anni, ma è arrivata al successo davvero da giovanissima, quando aveva meno di 20 anni, ‘scoperta’ da Gianni Boncompagni, che la fece partecipare prima a Domenica In e poi a ‘Non è la Rai’.

Da lì è stata una continua ascesa per la Quaranta, che è diventata una velina di ‘Striscia’ e poi ha partecipato al progamma sportivo ‘Guida al Campionato’, sempre negli anni ’90. Non solo tv però, perché Cristina ha provato anche la carriera di attrice, prendendo parte al film di Carlo Verdone ‘Stasera a casa di Alice’ e alla serie tv ‘Classe di Ferro’. Dopo gli anni Duemila si è fatta notare per la partecipazione all’Isola dei Famosi, anche se il suo percorso è durato solo due puntate, e poi è passata sulla rete PokerItalia24, dove ha condotto alcuni programmi. Poi è arrivato l’allontanamento dal mondo dello spettacolo. Cos’è successo a Cristina? E soprattutto, cosa fa oggi l’ex velina?

‘Dove Sono Oggi’, Cristina Quaranta: ecco com’è diventata e cosa fa adesso l’ex velina

Cristina Quaranta si è fatta sempre apprezzare dal pubblico per la sua bellezza e bravura, ma da alcuni anni si è allontanata dal mondo dello spettacolo. A portarla a questa scelta sarebbe stata, in modo particolare, la nascita di sua figlia Aurora, avvenuta nel 2002, due anni dopo il matrimonio con l’attuale marito Matteo De Stefani. Oggi la figlia di Cristina ha circa 18 anni, studia e per il momento è decisamente lontana dal mondo dello spettacolo. Ma com’è diventata oggi la Quaranta?

Oggi Cristina Quaranta ha 48 anni e in questi anni ha fatto diversi lavori, dall’agente immobiliare all’ufficio stampa. Oggi, invece, vive a Milano e gestisce un negozio di tendaggi e tessuti, così come lei stessa mostra sul suo profilo Instagram, dove pubblica spesso immagini che la vedono immersa nel suo lavoro.

Questo è solo uno dei tanti scatti che Cristina pubblica direttamente dal suo negozio milanese. Come è evidente, la Quaranta è ancora oggi una donna bellissima e piena di fascino ed è molto attiva sui social, dove condivide diversi momenti della sua vita quotidiana e del suo lavoro. Voi l’avreste riconosciuta?