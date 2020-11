GF VIP 5, provvedimento in arrivo per un concorrente: cosa rischia

Provvedimento in arrivo per un concorrente del GF VIP 5: ecco cosa rischia e per quale motivo sarà punito dalla produzione

La quinta edizione del Grande Fratello Vip è ormai entrata nel vivo. Il reality show non smette mai di regalare sorprese e colpi di scena. L’edizione è stata segnata da tantissimi eventi straordinari: dall’Ares Gate all’outing di Gabriel Garko, fino all’ingresso di Mario Balotelli nella casa e tanti altri ancora. Il reality show sarà prolungato e terminerà a febbraio. I concorrenti, dunque, trascorreranno anche le festività natalizie nella casa più spiata d’Italia. Nel frattempo, però, vanno avanti le nomination e le eliminazioni. Sono già usciti Fulvio Abbate, Myriam Catania, Matilde Brandi e Guenda Goria, oltre a Fausto Leali e Denis Dosio per squalifica e Flavia Vento per abbandono.

GF VIP, provvedimento in arrivo per un concorrente

Nella puntata del GF Vip, andata in onda ieri sera su Canale 5, altri concorrenti hanno rischiato la squalifica. Oltre a Francesco Oppini, reo di aver pronunciato frasi ignobili nei confronti di alcune donne della casa, anche Paolo Brosio ha rischiato l’allontanamento dal reality show. Il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip infatti, dopo l’ingresso nella casa, ha spoilerato ai coinquilini alcuni fatti accaduti nei giorni scorsi. Brosio, però, è stato ‘graziato’, ma nei suoi confronti è stato preso lo stesso un provvedimento. Egli, infatti, è stato spedito in nomination. Nel corso della puntata, Brosio ha più volte ripetuto di non essere stato l’unico ad aver assunto un comportamento del genere, facendo riferimento ad Andrea Zelletta. Anche l’ex tronista infatti, essendo stato quasi per una settimana lontano dalla casa per ‘motivi personali’, al suo ritorno ha fatto alcuni spoiler. L’inquilino della casa più spiata d’Italia, infatti, ha rivelato, oltre alla positività di Cristiano Ronaldo al Covid-19, anche l’ingresso di Selvaggia Roma.

La produzione sembrerebbe aver usato due pesi e due misure, ma in realtà non è così. È in arrivo, infatti, un provvedimento anche nei confronti di Zelletta. L’ha rivelato proprio Alfonso Signorini a Giornalettismo: “Stamane sono venuto a conoscenza dello spoiler fatto dal concorrente Andrea Zelletta. Immediatamente ho chiesto agli autori, che non mi avevano segnalato l’accaduto, di formulare un provvedimento per Zelletta, com’è successo con Paolo Brosio“. È probabile che l’ex tronista sia spedito direttamente al televoto, ma non sappiamo se durante questa settimana o nella prossima. Seguiranno sicuramente ulteriori aggiornamenti.