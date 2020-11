GF Vip, l’ex concorrente su tutte le furie: “Signorini sei una capra”, volano parole durissime; cosa è successo durante la puntata di ieri.

Una puntata in cui è accaduto di tutto, quella del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera, 2 novembre 2020. Tra liti, sorprese e nomination, le avventure dei ‘vipponi’ nella casa più spiata della tv hanno tenuto incollati allo schermo milioni di telespettatori. E tra gli argomenti più discussi della serata c’è, senza dubbio, la mancata squalifica di Francesco Oppini. Dopo alcune frasi infelici nei confronti di Dayane Mello e Flavia Vento, il web ha chiesto a gran voce l’eliminazione del concorrente, che, però, non è arrivata. Durante la diretta, Alfonso Signorini ha spiegato che il GF Vip ha valutato seriamente l’ipotesi di ricorrere alla squalifica, ma di aver deciso di ‘salvarlo’ poiché, nei giorni passati in casa, ha dimostrato di avere grande rispetto della sua fidanzata: “Ci fa pensare che la tua posizione sulle donne non sia così orribile come quella che hai manifestato in quelle due uscite”. Una decisone che non è piaciuta a molti telespettatori, e non solo. Un’ex concorrente del GF Vip si è lasciato andare ad uno sfogo durissimo, attaccando Signorini.

GF Vip, l’ex concorrente su tutte le furie: “Signorini sei una capra”, lo sfogo di Salvo Veneziano

“Quindi lui non è stato eliminato perché loro hanno visto che lui fuori è un bravo ragazzo e si comporta bene…quindi io fuori ero e sono un assassino…Signorini sei una capra!“. Queste le parole di Salvo Veneziano, ex concorrente del GF e del GF Vip, che ha così commentato la decisione del programma di non squalificare Francesco Oppini. Durante la scorsa edizione del GF Vip, infatti, Salvo fu squalificato per alcune frasi infelici nei confronti di Elisa De Panicis. E la decisione su Oppini ha fatto letteralmente infuriare il siciliano, che su Instagram ha espresso il suo disappunto. “Il mio messaggio è per chi conduce questo programma, perché dopo un po’ uno si rompe i c******i e dice ‘allora non è vero che siamo tutti uguali’!”, ha dichiarato nelle sue stories. Ed ecco il post apparso nel suo profilo:

Secondo Salvo, al GF si agirebbe spesso utilizzando “due pesi e due misure”, a seconda dei concorrenti coinvolti in una data situazione. Insomma, parole fortissime quelle dell’ex gieffino, che non potevano passare inosservate. E voi, che idea vi siete fatti sulla vicenda? Pensate che Francesco Oppini avrebbe meritato la squalifica dal gioco?