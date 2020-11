Colpo di scena al GF Vip: dopo la puntata di ieri e le polemiche sul rapporto con la Gregoraci, Pierpaolo Pretelli ha preso una decisione.

Al termine della puntata di ieri sera, che ha visto per l’ennesima volta al centro delle polemiche il feeling tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci, i due hanno avuto una lite abbastanza accesa. L’ex moglie di Flavio Briatore ha infatti lamentato di non essersi sentita difesa dal coinquilino contro le accuse lanciatele in particolare da Antonella Elia. Gran parte del pubblico, sia in studio che da casa, ha sempre visto in Pierpaolo la vittima della conduttrice calabrese e ha sempre accusato Elisabetta di illudere il trentenne dandogli false speranze. La donna avrebbe voluto che lui dicesse chiaramente di trovarsi bene in questa situazione indefinita tanto quanto lei. “Sono stanca di passare da stro**”, si è lamentata lei. E’ stato a quel punto che Pretelli ha inaspettatamente reagito ammettendo: “Forse ha ragione lei, dobbiamo stoppare. Continuiamo con la stima”.

Pierpaolo Pretelli, “Mi sono stancato”: la decisione spiazza tutti

Dall’atteggiamento di Elisabetta, protrattosi ormai quasi per 2 mesi, Pretelli inizia a convincersi che evidentemente non accadrà mai quello che lui desidera, almeno finché saranno al GF Vip. La fiducia di Pierpaolo in questa storia comincia a vacillare e l’ex velino di Striscia la Notizia ha deciso di ritirarsi e non proseguire ciecamente un cammino che a quanto pare non lo poterà da nessuna parte. Proprio in queste ore, parlando con Adua Del Vesco, Pretelli ha confessato come si sente in merito a questa situazione. Tutt’altro che arrabbiato, Pretelli sembrerebbe piuttosto stanco di non sentirsi ricambiato nel modo giusto: “Non abbiamo discusso ma sono cose che mi porto avanti io nella mia testa. Ci sono degli step che, se non li fai, si perde la magia. Mi sono un po’ stancato. È come se mi stesse un po’ passando quella fase. Vorrei prendermi un po’ di tempo”.

Cosa ne pensate? Ha fatto bene Pierpaolo a prendere questa decisione? E soprattutto, riuscirà a mantenersi fermo sulle sue posizioni?

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui