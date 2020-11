Giulia De Lellis infastidita durante una cena, sbotta: tutta la verità

La bellissima Giulia De Lellis si è lasciata andare ad un lungo sfogo dopo essere stata infastidita durante una cena: ecco tutta la verità, cos’è successo.

La bellissima Giulia De Lellis si è sempre dimostrata una ragazza molto schietta e spontanea, ma anche dotata di una grande sensibilità. Solo qualche giorno fa il suo storico ex fidanzato, Andrea Damante, ospite a Verissimo, aveva parlato della nuova frequentazione della influencer. La frequentazione in questione è con Carlo Beretta e pare che Andrea Damante sia rimasto un po’ male della cosa, visto che si conoscevano. Ieri, Giulia De Lellis si trovava a cena proprio con Carlo ed è stata molto infastidita dal fatto che due persone presenti nel ristorante continuassero a scattare loro foto e filmarli. La bella influencer, che si è dimostrata molto riservata su questa nuova relazione, ha deciso di dire la sua. Giulia De Lellis è sbottata sul suo profilo Instagram: tutta la verità.

Giulia De Lellis non ci sta: ecco la verità

La bella influencer ha spiegato quanto fosse irrispettoso, nonostante lei sia un personaggio pubblico, il fatto di essere fotografata e ripresa in un momento personale. Soprattutto quando si trova in compagnia di chi non desidera apparire. Giulia De Lellis ha approfittato dell’episodio che l’ha molto infastidita per dire la sua sul caos scatenato dalla sua frequentazione con Carlo. La dolce influencer ha voluto chiarire le cose visto che non le piace passare per qualcuno che non è. Ha dichiarato che non si sarebbe mai avvicinata ad un amico di un ex fidanzato. Una cosa è parlare di “amico” e una cosa è parlare di “conoscente”, ovviamente. Giulia De Lellis con la sua solita sincerità ha anche spiegato che non avrebbe voluto toccare l’argomento proprio per non dare ulteriore adito a polemiche, ma che per il rispetto è una cosa fondamentale. Per questo motivo si è sentita in dovere, anche in virtù di quanto accaduto durante la cena, di spiegare la verità. Di seguito, uno screen di una delle storie che potete trovare sul suo profilo Instagram.

Un discorso molto chiaro e preciso quello della bella Giulia De Lellis.