Maradona subirà un intervento alla testa: la TAC ha rilevato un ematoma

Maradona dev’essere operato: subirà un intervento chirurgico alla testa in seguito alla TAC che gli hanno fatto durante il ricovero in Argentina

Diego Armando Maradona dovrà subire un importante intervento. Il campione di calcio è stato ricoverato nella giornata di lunedì alla clinica di La Plata, e adesso è arrivata purtroppo una tristissima notizia in seguito ad una TAC eseguita durante il ricovero. Una TAC che evidenzia un ematoma subdurale al cervello. Stando a quanto si apprende, il campione di calcio dovrebbe essere operato alla clinica Fleni di Buenos Aires dal suo medico personale, Leopoldo Luque, che in giornata ha dichiarato: “È anemico e un po’ disidratato, abbiamo bisogno di altro tempo”.

Maradona subirà un intervento alla testa: il risultato della TAC

Cos’ha Maradona? Stando a quanto viene confermato anche da TyC Sports, El Pibe de Oro dovrà subire un intervento chirurgico per rimuovere un coagulo che si è creato all’interno del cervello. Ma come si è creato? A cosa è dovuto? Molto probabilmente, stando a quanto si apprende, ad un trauma precedente. L’intervento verrà effettuato a mezzanotte (ora italiana) da Leopoldo Luque, il suo medico personale. Quest’ultimo ha parlato così del campione: “Lui è lucido e tranquillo, si tratta di un’operazione di routine”.

Il medico ha, inoltre, aggiunto: “Diego è arrivato in clinica con le sue gambe ed è in condizioni tali che, se volesse, potrebbe tornare a casa in maniera del tutto autonoma in qualsiasi momento. Vedremo quanto tempo dovrà restare in clinica, ma per fortuna la situazione non è grave”. Per quanto ci possa essere una comprensibile preoccupazione, il medico ha parlato di un intervento di routine e quindi non complicato.