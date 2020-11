Serena Rossi, l’incredibile confessione: “Mi fecero questa proposta…”, parole inaspettate dell’amatissima attrice, ecco tutti i dettagli.

Serena Rossi è una delle attrici italiane più apprezzate dal pubblico e dalla critica. Arrivata al successo grazie al ruolo di Carmen Catalano in ‘Un Posto al Sole’. Oltre ad aver rappresentato l’inizio della sua ascesa professionale, la fiction di Rai Tre le ha permesso anche di trovare l’amore. E’ proprio sul set, infatti, che ha conosciuto il suo attuale compagno, Davide Devenuto, dal quale ha avuto anche un figlio nel 2016. I due vivono a Roma e formano una splendida coppia. Lui, in maniera anche un po’ scherzosa, le ha fatto una proposta di matrimonio al telefono mentre lei era ospite in una puntata di Domenica In, ma le nozze per ora non sono ancora arrivate. Sempre molto riservata sulla sua vita privata, Serena Rossi ha raccontato in un’intervista a Vanity Fair un retroscena inedito che non tutti conoscono. Si tratta di una ‘particolare’ proposta che ha ricevuto qualche tempo fa. Siete curiosi di scoprire di cosa si tratta? Ecco tutti i dettagli!

Serena Rossi, l’incredibile confessione: “Mi fecero questa proposta…”, ecco le parole dell’attrice, inedito retroscena

Serena Rossi ha sempre dichiarato di aver avuto una vita molto tranquilla e senza eventi particolarmente ‘drammatici’. Questa cosa, per sua stessa ammissione, a volte è stato un ‘problema’ per il mondo del gossip, che è spesso alla ricerca di notizie ‘forti’. In un’intervista a Vanity Fair, Serena ha infatti ironicamente dichiarato: “Non c’era verso, bisognava dire che ero ‘viva per miracolo'”, aggiungendo anche che spesso le sono stati attribuiti flirt non veri con attori e altri personaggi dello spettacolo, una volta addirittura con una sua amica. “Mi fecero questa proposta: ‘Perché non diciamo che questa crisi di coppia viene da una sbandata per una donna?’ Ho immaginato mia mamma che lo leggeva sui giornali…”, ha detto l’attrice, facendo capire di aver chiaramente rifiutato ‘l’offerta’.

Oggi la Rossi è felice accanto al compagno Davide, col quale ha costruito una splendida famiglia. I due hanno 13 anni di differenza e sono molto legati e complici, come dimostrano anche in alcuni video pubblicati sui social.

Tra i tanti successi che l’hanno vista protagonista, negli ultimi tempi Serena è ha ricevuto tantissimi consensi per la sua interpretazione nella fiction ‘Io sono Mia’, che raccontava la storia di Mia Martini. L’avete apprezzata anche voi in quel ruolo? Ma soprattutto, vi piace lei?