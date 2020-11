Stefania Orlando, splendida notizia: l’annuncio è arrivato mentre lei è nella Casa del GF Vip; ecco di cosa si tratta.

Il Grande Fratello Vip 5 è entrato ormai nel vivo. Il reality show condotto da Alfonso Signorini sta tenendo incollati alla tv milioni di telespettatori. E tra le protagoniste assolute di questa edizione c’è senza dubbio lei, Stefania Orlando. Schietta, diretta e mai banale, la conduttrice e showgirl è una delle concorrenti più amate dal pubblico, che l’ha già salvata varie volte al televoto. Questa settimana, “Queen Stefy”, come la definiscono i fan, è nuovamente in nomination: riuscirà a scamparla anche stavolta? Staremo a vedere! Nel frattempo, c’è una meravigliosa notizia per i suoi fan. L’annuncio è appena arrivato attraverso i social della conduttrice, gestiti ovviamente dal suo staff. Diamo un’occhiata!

Stefania Orlando, splendida notizia: l’annuncio sui social è arrivato mentre lei è nella Casa del GF Vip

Fan di Stefania Orlando, questa notizia è tutta per voi! Da venerdì 6 novembre uscirà Babilonia, nuovo singolo della Orlando, che sarà disponibile su tutte le piattaforme e digital store. Una notizia che ha fatto impazzire i fan della gieffina, che non hanno perso tempo a commentare con entusiasmo i post apparsi sui social. Ecco l’annuncio appena pubblicato su Instagram:

E, tra i commenti su Instagram, è apparso anche quello di Gaia Zorzi, sorella di Tommaso. Quest’ultimo e Stefania hanno legato tantissimo nella Casa: un legame speciale, quasi da madre e figlio, che emoziona i telespettatori. E a quanto pare, anche Gaia come Tommaso è una sostenitrice di Queen Stefy!

Insomma, manca solo qualche giorno e poi potrete scatenarvi al ritmo di Babilonia! Una nuova puntata del GF Vip, invece, andrà in onda venerdì. Una puntata che si preannuncia ricca di colpi di scena: finalmente entreranno nella casa due nuovi concorrenti, Stefano Bettarini e Giulia Salemi! Il loro ingresso era saltato per via della positività al Covid di Selvaggia Roma, una delle tre new entry. Non ci resta che attendere qualche giorno per scoprire la reazione dei ‘vipponi’ ai nuovi ingressi!