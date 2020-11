Uomini e Donne, chi è Matteo: tutte le curiosità sul corteggiatore di Sophie Codegoni, la tronista più giovane della storia della trasmissione.

Uomini e Donne si conferma uno dei programmi più amati della nostra tv. Soprattutto quest’anno, col nuovo entusiasmante format che ha unito il trono classico al trono over. I colpi di scena sono all’ordine del giorno nella trasmissione targata Maria De Filippi, che tiene incollati alla tv milioni di telespettatori. E tra le protagoniste assolute di questa edizione c’è lei, Sophie Codegoni, che a soli 18 anni è la tronista più giovane della storia del programma. Il suo percorso sul trono sta proseguendo tra alti e bassi e tra i suoi corteggiatori c’è anche Matteo. Capelli rasati, occhi chiari e super tatuato, il corteggiatore non è passato inosservato. Conosciamolo meglio!

Uomini e Donne, chi è Matteo, corteggiatore di Sophie: sapete che lavoro fa?

Si chiama Matteo Ranieri ed è uno dei corteggiatori di questa edizione di Uomini e Donne. Nonostante l’aspetto fisico prestante e da ‘macho’, Matteo ha dimostrato di essere un ragazzo molto dolce e timido. Nella trasmissione di Maria De Filippi, il ragazzo è arrivato per corteggiare Sophie, che è rimasta colpita da lui, portandolo in esterna. Originario di Recco, in provincia di Genova, Matteo ha 27 anni ed è un lottatore professionista. Il suo profilo Instagram è seguito già da 21,3 mila followers, destinati a crescere data la popolarità della trasmissione a cui partecipa. Curiosi di vedere qualche immagine postata da Matteo sul suo canale social? Ve le mostriamo:

Eh si, la bellezza di Matteo è davvero innegabile. Sarà lui a rubare il cuore a Sophie e ad uscire con la tronista dalla trasmissione? Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire cosa accadrà e se la conoscenza tra i due proseguirà. E voi, state seguendo il percorso della bella modella sul trono? Chi tra i suoi corteggiatori vi piace di più?