Uomini e Donne, è successo per la prima volta nella storia del programma: lo avete notato durante la puntata di oggi?

Uomini e Donne è uno dei programmi più amati della nostra tv. La nuova stagione, in particolare, sta tenendo incollati alla tv milioni di telespettatori. Merito anche del nuovo format, che prevede l’unione di trono classico e trono over. Un unica super puntata, in cui i colpi di scena sono davvero tantissimi. Nella puntata andata in onda oggi, si è parlato molto di Sophie Codegoni, che a 18 anni è la tronista più giovane della storia di Uomini e Donne. Un percorso, il suo, non proprio semplice: la ragazza ha espresso chiaramente la sua difficoltà nel provare emozioni reali durante le conoscenze con i suoi corteggiatori. Un ‘blocco’ che i ragazzi vogliono cercare di eliminare, ma con scarsi risultati. Durante il confronto in studio, è successo qualcosa di davvero singolare! Non era mai accaduto nella storia della trasmissione di Maria De Filippi. Ecco di cosa si tratta.

Uomini e Donne, è successo oggi, per la prima volta nella storia del programma di Maria De Filippi

Se durante la puntata di Uomini e Donne di oggi avete pensato di avere qualche guasto al televisore, potete stare tranquilli. Per la prima volta nella storia della trasmissione, sono andati in onda dialoghi ‘velocizzati’, in cui abbiamo visto i protagonisti parlare, senza però ascoltarne le parole. Un modo per “tagliare” una parte della trasmissione, ma non del tutto! Si tratta delle parole di alcuni dei corteggiatori di Sophie, in particolare di Nino, col quale la ragazza è uscita in esterna, baciandolo. Un bacio a cui però lei non ha dato molto peso, ammettendo che avrebbe baciato chiunque in quel momento delicato per lei. Da qui la risposta, lunga, di Nino, che è stata ‘accorciata’ con questo particolare metodo. Sul web, in tanti hanno commentato la simpatica novità: non era mai accaduto prima! Date un’occhiata al post di “Trash Italiano”:

Insomma, un modo decisamente simpatico ed originale per tagliare parti che, evidentemente, sono state considerate “inutili” per il prosieguo della puntata. Ma cosa accadrà ora nel percorso di Sophie? Continuerà a conoscere i suoi corteggiatori o inizierà nuove frequentazioni con nuovi ragazzi? Non ci resta che attendere le prossime puntate! Il clima si preannuncia incandescente.