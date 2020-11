Arriva l’annuncio tanto atteso: ecco chi sostituirà Alessandro Cattelan, positivo al Covid, nella seconda puntata di X Factor.

Con la notizia della positività al Covid di Alessandro Cattelan, è stato necessario valutare una serie di nomi su chi avrebbe sostituito Alessandro Cattelan alla conduzione della seconda puntata di X Factor. E’ proprio di queste ore l’annuncio della presentatrice che sarà al timone del programma giovedì 5 novembre alle ore 21.25 su Sky e NOW TV. Alla fine la scelta è ricaduta su un volto già noto nell’ambito del talent show: il suo programma Hot Factor, infatti, costituisce un approfondimento delle puntate in prima serata. Avete capito di chi si tratta? Ovviamente di Daniela Collu, che ha comunicato la notizia proprio poco fa su Instagram.

Daniela Collu sarà la conduttrice della seconda puntata di X Factor

Sarà quindi la speaker radiofonica e scrittrice a prendere in mano le redini del talent durante la seconda puntata: Daniela Collu è molto seguita sui social, dove ha fatto l’annuncio che ha reso felici i suoi follower. Sarà lei ad annunciare il ballottaggio immediato tra Eda Marì e uno dei concorrenti delle altre categorie. Conduttrice televisiva, speaker radiofonica e influencer, la voce di RTL laureata in Storia dell’arte, si definisce molto curiosa e portata alla comunicazione. Daniela ha lavorato sia in tv che in radio presentando diversi programmi, ma è anche una scrittrice per varie riviste online e cartacee. Il suo primo libro si intitola ‘Volevo solo camminare‘ (2019) e tra poco, il 12 novembre, uscirà il suo secondo libro, ‘Un minuto d’Arte‘, ispirato dalla rubrica sul suo profilo Instagram.

In attesa di sviluppi sulle condizioni di Alessandro Cattelan, facciamo l’in bocca al lupo a Daniela Collu che saprà sicuramente colpire positivamente il pubblico.

