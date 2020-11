Alba Parietti svela: “Così ho investito i miei soldi”, che meraviglia!

Alba Parietti, famosissima showgirl e donna dal fascino incredibile, è una sorpresa continua e svela: “Così ho investito i miei soldi”, che meraviglia!

Alba Parietti è una delle showgirl più famose e apprezzate del panorama artistico italiano. Bellissima e talentuosa, trova sempre il modo di sorprendere i fan che la seguono con assiduità sul suo profilo Instagram. In questi giorni, non si è tirata indietro quando si è trattato di dire la sua riguardo alle frasi pesanti pronunciate dal figlio, Francesco Oppini, concorrente di questa edizione del GF Vip. Sempre esplosiva e piena di energia, Alba Parietti è inarrestabile, come dimostra l’ultimo post condiviso sui social in cui svela: “Così ho investito i miei soldi”, che meraviglia! Curiosi di scoprire di cosa si tratta? Ecco a voi tutti i dettagli.

Alba Parietti svela l’inedito “secondo lavoro”: “Così ho investito i miei soldi”

Non smette mai di stupire, la splendida Alba Parietti. Sempre schietta, sincera, onesta, sempre pronta a mettersi in gioco. Il pubblico la adora e i fan seguono appassionatamente il suo profilo Instagram per carpire dettagli della sua vita. Alba Parietti non si tira mai indietro, condivide spaccati della sua quotidianità e dei suoi impegni. Proprio sui social, ha svelato un incredibile retroscena: una sorta di “secondo lavoro” che è una grandissima passione, come ha detto. “Ho investito sempre quello che guadagnavo sulle case” ha spiegato la showgirl. In che modo? Acquistando e arredando appartamenti, che, come ha scritto, spesso mette poi in affitto. Una vera e propria passione, quella di Alba Parietti, uno “sfogo per il mio estro e il mio talento” ha aggiunto. Secondo la showgirl, l’importante non è il prezzo o il guadagno, ma riuscire ad esprimere se stessi attraverso il proprio lavoro.

Alba Parietti si conferma una donna piena di talento e dall’anima davvero artistica. Riesce sempre a trovare il modo di sorprendere i fan con retroscena incredibili sulla sua vita. E voi, cosa ne pensate di questa sua grande passione?