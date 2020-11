All Together Now torna in onda: chi sono i concorrenti della terza edizione del game show condotto da Michelle Hunziker e J-Ax.

Pronti per scatenarvi al ritmo di musica? All Togheter Now sta tornando! A partire da mercoledì 4 novembre andrà in onda la terza scoppiettante edizione dello show di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker e J-Ax e dedicato interamente alla musica. Protagonista assoluto anche di questa edizione il famoso “muro”, composto da 100 giurati. L’obiettivo dei concorrenti è fare alzare il maggior numero possibile di giurati, aggiudicandosi il pass per la prossima puntata. Un’edizione che si preannuncia ricca di novità: la prima è rappresentata dalle presenza fissa della giuria vip! A J-Ax si uniscono Anna Tatangelo, Francesco Renga e Rita Pavone, presenze fisse in tutte le puntate. Noi non vediamo l’ora che inizi questa nuova avventura! Intanto, scopriamo chi sono i 12 nuovi concorrenti che si sfideranno a suon di canzoni per tentare di convincere i 100 giurati!

Si parte! La terza edizione di All Together Now è pronta a tenervi compagnia ogni mercoledì sera, a partire dal 4 novembre. Una nuova edizione che si preannuncia ricca di sorprese, prima tra tutte la giuria Vip! Un’altra novità è la presenza di un cast fisso: ci saranno soltanto 12 concorrenti, che si sfideranno nel corso delle sei puntate, con lo scopo di aggiudicarsi la vittoria finale. Vittoria con tanto di premio: ben 50 mila euro per il primo classificato. Oltre ai giurati vip e ai giurati del muro, appartenenti al mondo della musica e della radio, ci sarà anche la “giuria popolare”. Per votare un’esibizione, basta poco alla giuria: basterà alzarsi per regalare il voto al concorrente. Ma, a questo punto, chi saranno i 12 concorrenti della terza edizione? Ecco i nomi: Antonio Marino, Domenico Iervolino, Alessio Selvaggio, Silvia Rita Iannone, Dalila Cavalera, Beatrice Baldaccini, Savio Vurchio, Luigi Ernani Frezza, Giorgia Rizza, il duo “Gli amabili” composto da Elena Frattini e Massimiliano Corrà, Claudia Ciccateri e Kam ‘Eki’ Cahayadi.

Non ci resta che attendere qualche ora per conoscerli meglio e, soprattutto, ascoltare le loro voci e le loro performance. Manca davvero pochissimo! Pronti a ballare davanti alla tv? Appuntamento mercoledì 4 novembre su Canale 5!