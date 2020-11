Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, il ‘particolare’ gesto: non tutti conoscono questo retroscena, ecco di cosa stiamo parlando.

Anna Tatangelo è una delle cantanti più amate del panorama musicale italiano. Tutti adorano la sua voce e il suo incredibile talento, ma anche la sua bellezza stratosferica. Classe 1987, Anna è davvero splendida e ha un corpo mozzafiato, che farebbe girare la testa a qualunque uomo e spesso pubblica le sue immagini da capogiro sul suo profilo Instagram, sul quale è abbastanza attiva. Qualche mese fa ha deciso di cancellare improvvisamente tutte le sue foto per cominciare ad aggiornare il suo profilo da zero. Ora è pieno di immagini che riguardano il suo lavoro, ma non mancano anche foto della sua vita privata, magari con il figlio Andrea o con il fratello Giuseppe, al quale è legatissima.

Del resto la vita privata di Anna è finita più volte sotto i riflettori, in particolare per la sua lunga relazione con Gigi D’Alessio, che si è conclusa definitivamente alcuni mesi fa. I due sono stati insieme più di 10 anni e hanno costruito una famiglia. La ex coppia ha anche fatto un ‘particolare’ gesto che non tutti sanno: siete curiosi di scoprire i dettagli di questo retroscena?

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, il ‘particolare’ gesto che non tutti sanno: ecco cosa hanno fatto i du ex

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio non stanno più insime da alcuni mesi, ma nessuno dei due è mai entrato nel merito dei motivi della rottura, per cui non si conoscono i dettagli sulla loro separazione. Quello che invece possiamo affermare con sicurezza è che la ex coppia qualche anno fa ha fatto un gesto molto forte e importante, che non tutti sanno. Dopo poco tempo da quando si sono messi insieme, infatti, ANna e Gigi hanno fatto un tatuaggio molto importante, ed è stata la stessa cantante a raccontarlo a ‘Di Più’, dicendo che all’inizio della loro storia lei e Gigi si punzecchiavano spesso e il loro rapporto era pieno di attriti.

Motivo per cui hanno deciso di tatuarsi Titti e Silvestro, proprio a voler sottolineare con ironia questa conflittualità. Gigi ha tatuato l’immagine di Titti, che rappresenta Anna, sull’nguine, e la cantante ha fatto lo stesso, facendosi tatuare il Gatto Silvestro.

Conoscevate questo retroscena sulla coppia? E’ davvero incredibile!