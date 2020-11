I concorrenti del GF VIP si ribellano: l’opinionista del programma, Antonella Elia, sembra rischiar grosso. Ecco cosa sta succedendo.

Nella casa del GF VIP gli animi sono piuttosto accesi. Il tempo scorre, le mancanze si fanno sentire e gli umori non sono sempre positivi. E’ proprio nelle ultime ore che è scoppiata una lite choc che ha sconvolto tutti. Elisabetta Gregoraci è dispiaciuta nei confronti di Pierpaolo perchè si sente messa da parte: la showgirl calabrese ha notato che il suo ‘amico speciale’ conosciuto nella casa non ha preso le sue difese quando in puntata è stata più volte attaccata. Intanto tra i concorrenti del GF VIP si discute su un altro tema, riguarda Antonella Elia. L’opinionista a quanto pare sembra rischiar grosso. Ecco cosa è successo nella notte.

GF VIP, i concorrenti si ‘ribellano’: Antonella Elia rischia grosso

Sul portale di Giuseppe Porro si legge che Antonella Elia rischia una querela da parte dei concorrenti del GF VIP. Nella notte, i VIP che vivono nella casa più spiata di Cinecittà si sono lamentati delle opinioni espresse in puntata da Antonella Elia. Rosalinda Cannavò ha ammesso di trovare piuttosto cattivi gli interventi della soubrette. “Secondo Rosalinda, che ha protestato contro Patrizia De Blanck, l’opinionista è addirittura passabile di denuncia. Francesco Oppini conta sull’aiuto esterno della madre Alba Parietti, che in più occasioni lo ha difeso a spada tratta, mentre la Gregoraci ha confessato che il suo avvocato si sta muovendo per querelare Antonella” è quanto si apprende dal portale. Il conduttore del reality, Alfonso Signorini, ha commentato le uscite ritenute scomode da parte della Elia. A ‘Casa Chi’, Signorini ha accusato lievemente la sua opinionista del programma sottolineando che spesso non ha saputo dosare le parole. “Sono cose un po’ antipatiche ma si tratterà di correggere il tiro e noi lo faremo ovviamente” ha concluso il conduttore.