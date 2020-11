Coronavirus, fino a quando andrà in vigore il Dpcm del mese di Novembre? Il premier Conte ha svelato la data esatta: i dettagli.

C’era da aspettarselo, è vero. Eppure, questo Dpcm del mese di Novembre sembrerebbe essere davvero studiato ‘ad hoc’ per l’attuale situazione di Coronavirus. I positivi, giorno dopo giorno, aumentano sempre di più. E seppure, come annunciato dallo stesso Presidente del Consiglio nel corso della sua ultimissima conferenza stampa, sembrerebbe essere superiore il numero di asintomatici, la situazione resta in ugual modo più che preoccupante. Ed è per questo motivo che è stato necessario operare immediatamente. D’altra parte, il Dpcm illustrato da Palazzo Chigi è stato studiato per ciascun situazione. E, soprattutto, adatto a ciascun Regione. La domanda, però, adesso sorge spontanea. Se, come raccontato in un nostro recentissimo articolo, le misure inizieranno a ad essere in vigore dal 6 Novembre, anziché dal 5. Fino a quando, invece, ne disporremo? Siete curiosi? Ecco tutti i dettagli.

Coronavirus, fino a quando andrà in vigore il Dpcm di Novembre?

A partire, quindi, da Venerdì 6 Novembre andranno in vigore tutte le nuove misure contenute all’interno del Dpcm del mese di Novembre. Tra un paio di giorni, quindi, ciascuna Regione dell’Italia avrà un coprifuoco alle ore 22:00. Mentre ciascuna zona, quella rossa, quella arancione e quella gialla, non dovrà fare altro che mettere in pratica tutte le misure che sono previste all’interno di questo nuovo decreto. Ecco, ma se quindi tra ben due giorni il nuovo Dpcm inizierà ad andare in vigore. Quando, invece, termineranno queste misure? Stando a quanto si apprende dalle parole di Giuseppe Conte nel corso della sua recentissima conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi, sembrerebbe che la data ultima sia fissata per il 3 Dicembre. Ovviamente, il condizionale è d’obbligo. Perché qualora la situazione dovesse cambiare, ovviamente noi non ci auguriamo mai in peggio, allora il Governo sarà costretto a studiarne un altro. Proprio come, d’altra parte, è accaduto con l’ultimo decreto di fine ottobre scorso.

Quindi, se le cose non dovessero cambiare, il Dpcm del mese di Novembre dovrebbe andare in vigore fino al 3 Dicembre. Insomma, poco più di un mese.

