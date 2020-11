Il figlio di Paolo Bonolis al Grande Fratello Vip: “E’ il suo desiderio, Signorini lo sa”.

A quanto pare la casa più spiata d’Italia è molto ambita, sono tanti infatti i personaggi che vorrebbero entrare al Grande Fratello Vip per poter vivere un’emozione unica. Proprio da pochissimo è avvenuto un vero e proprio colpo di scena, infatti, il figlio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli vorrebbe fare il suo ingresso nel famoso reality. Ormai sono numerosi i figli d’arte che ogni anno partecipano alla nota trasmissione, proprio quest’ultima edizione ha visto la presenza di Guenda Goria, figlia di Maria Teresa Ruta, che da pochissimo è stata eliminata. E ancora, Francesco Oppini, il figlio della bellissima Alba Parietti. Quest’ultima non ha mai nascosto il forte legame con il figlio, e proprio negli ultimi giorni dopo alcune affermazioni sconcertanti di Francesco ha preso posizione contro di lui. Come abbiamo annunciato, in un’intervista rilasciata su Chi Sonia Bruganelli ha manifestato il forte desiderio del figlio di entrare al GF Vip: “E’ il suo desiderio, Signorini sa”.

Il figlio di Bonolis al Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli confessa: “E’ il suo sogno”

Come abbiamo già anticipato, il figlio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli ha manifestato il suo forte desiderio di andare al Grande Fratello Vip. A rivelarlo è stata la mamma in un’intervista a ‘Chi’: “Mio figlio Davide è fan, a 18 anni vuole entrare nella casa, è il suo desiderio. Signorini lo sa“, queste le parole della donna che non ha nascosto il sogno di suo figlio Davide. A quanto pare quest’ultimo ha appena 16 anni, quindi dovrà aspettare ancora qualche anno prima di fare il suo ingresso nel reality più ambito.

Una notizia che nessuno certamente si aspettava, forse tra un paio di anni proprio il secondogenito dell’amato conduttore e della Bruganelli parteciperà in qualità di concorrente al Grande Fratello Vip. Proprio quest’anno la trasmissione è ricca di colpi di scena, e ogni giorno assistiamo a continui imprevisti. I telespettatori stupiti sono decisamente presi dalle vicende che coinvolgono i coinquilini nella casa.

Segui anche il nostro canale instangram–>> clicca qui