GF Vip, Alfonso Signorini non ci sta affatto: il duro commento del conduttore e giornalista è rivolto proprio verso di lui.

Al timone della sua seconda edizione consecutiva, Alfonso Signorini sta regalando delle vere e proprie emozioni con il Grande Fratello Vip. Severo quanto basta, ma sempre pronto a divertirsi e a far divertire, il direttore del settimanale ‘Chi’ è sempre pronto a regalare delle puntata del secolare reality davvero imperdibili. Eppure, qualche ora fa, è successo qualcosa che gli ha fatto completamente perdere le staffe. E che, stando a quanto si apprende, avrebbe permesso di lasciarsi andare ad un duro commento nei confronti di un concorrente. Sembrerebbe che, nel corso dell’ultima puntata di ‘Casa Chi’, il direttore del famosissimo ed apprezzatissimo settimanale abbia passato in rassegna un ultimo episodio accaduto al’interno della casa più spiata d’Italia. E, soprattutto, abbia chiaramente espresso la sua opinione in merito. ‘Se vuole, è libero di andarsene’, avrebbe detto il buon Signorini. Ecco, ma cos’è successo esattamente? E, soprattutto, a chi si è rivolto esattamente? Ecco tutti i dettagli.

GF Vip, Alfonso Signorini non ci sta: il duro commento verso un concorrente

È entrato da pochissimi giorni, eppure Paolo Brosio si è dimostrato, sin da subito, uno dei protagonisti indiscussi di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. Entrato con diverse settimana di distanza rispetto a tutti gli altri concorrenti perché positivo al Coronavirus, il famoso giornalista ha saputo catturare l’attenzione immediata su di sé. Impossibile, infatti, non citare di quando, entrato da pochissime ore fa, ha ‘spifferato’ il prolungamento del reality fino a Febbraio. Un gesto clamoroso, quindi. E che, come sappiamo, ‘viola’ il patto di riservatezza firmato da ciascuno concorrente al momento del loro ingresso. Oppure, di quando, nella stanza con gli altri concorrenti, ha iniziato a pregare a voce altra. Suscitando, come raccontato in un nostro articolo, la reazione di Stefano Orlando. È proprio per questo motivo che, nel corso dell’ultima diretta, Alfonso Signorini non ha affatto potuto fare a meno di ammonirlo. Sembrava essersi tutto risolto, è vero. Eppure, stando a quanto si apprende, sembrerebbe che, terminata la puntata, il buon Brosio abbia espresso tutta la sua amarezza per il richiamo ricevuto. Delle parole davvero inaspettate, quindi. E che, soprattutto, non sono assolutamente passate inosservate alle orecchie della colonna portante del reality. Che, nel corso dell’ultimissima puntata di ‘Casa chi’, a quanto pare, avrebbe detto: ’Se vuole, è libero di andarsene’.

‘Mi spiace avere sentito che di notte lui ha detto che io gli impedisco di pregare, questo non mi piace. Non è il messaggio che gli ho dato’, ha iniziato a dire Alfonso Signorini a ‘Casa Chi’. Ammettendo, quindi, il suo disappunto dopo le parole di Brosio. Infine, poi, ha concluso: ‘Se questo non gli piace è libero di andarsene’.

Segui anche il nostro canale Instagram — > clicca qui