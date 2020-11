Qualche istante, sul profilo social ufficiale del GF Vip, è apparso un clamoroso annuncio: una cosa del genere non era mai accaduta prima.

Una quinta edizione del Grande Fratello Vip, bisogna ammetterlo, ricca di colpi di scena. Non soltanto perché, a quanto pare, sembrerebbe che, per la prima volta in assoluto, il famoso reality di Canale 5 andrà in onda più del previsto, ma anche per un clamoroso annuncio che è apparso qualche istante fa. Proprio sul profilo Instagram ufficiale del programma di Alfonso Signorini, è stato pubblicato un avviso che ha lasciato davvero tutti senza parole. Sappiamo benissimo in che particolare periodo storico viviamo. E, soprattutto, di quanto questo stia gravemente condizionando tutto il nostro Paese. È proprio per questo motivo che anche tutta la produzione del GF Vip ha deciso di prendere un’importante provvedimento. E, di conseguenza, non ha potuto affatto fare a meno di comunicarlo. Ma di che cosa parliamo esattamente? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo, però, che una cosa del genere, non era mai accaduta prima d’ora. Ma ecco di che cosa parliamo esattamente.

GF Vip, clamoroso annuncio di pochissimi istanti fa: cos’è successo

Una decisione inaspettata, c’è da ammetterlo. Ma che, data la tragica e drammatica situazione che il nostro Paese ed, ovviamente, tutto il mondo sta vivendo, è stata più che inevitabile. Stando a quanto si apprende da questo annuncio clamoroso condiviso sulla sua pagina Instagram ufficiale, sembrerebbe che la produzione del GF Vip abbia deciso di eliminare, almeno per il momento, la Regia Due sia sul sito ufficiale del programma che su Mediaset Extra. In poche parole, quindi, il telespettatore non avrà la possibilità di scegliere quale zona della casa potrà guardare. Bensì, sarà costretto a visionare le vicende legate ad un unico ambiente. Una scelta, senza alcun dubbio, più che sofferta. Ma, da come si può chiaramente comprendere, davvero inevitabile.

‘La situazione di emergenza che sta vivendo il nostro paese ci ha costretti a ridurre il personale per salvaguardare la salute dei nostri collaboratori’, inizia proprio così il clamoroso annuncio apparso sulla pagina Instagram ufficiale del GF Vip. Per il momento, quindi, la Regia 2 non andrà in onda su Mediaset Extra e il sito ufficiale del GF.

