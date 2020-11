Scoppia il putiferio nella Casa del GF Vip: Elisabetta e Pierpaolo se ne dicono di tutti i colori, scopriamo il motivo della lite tra i due.

Non c’è pace per la pseudo coppia del GF Vip: i malumori della puntata di lunedì scorso continuano a serpeggiare tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli che, esasperati dalla situazione ciascuno per motivi diversi, ieri hanno avuto una lite molto accesa in presenza anche di altri coinquilini. Il modello originario di Maratea non ha mai fatto mistero della sua insofferenza dovuta ai paletti messi nel loro rapporto dalla bella calabrese e soprattutto non ha mai nascosto il suo interesse. E proprio in nome di tale interesse, Pierpaolo avrebbe preso una decisione inaspettata riguardo al legame con Elisabetta: al termine della scorsa puntata, il gieffino ha infatti manifestato l’intenzione di chiudere anche la loro amicizia, che tale non può essere dal momento che per lui si tratta di qualcosa di molto più profondo.

Elisabetta e Pierpaolo, scoppia la lite: le accuse reciproche

Elisabetta è apparsa molto risentita per la decisione presa da Pierpaolo: la showgirl ha accusato il ragazzo di non difenderla abbastanza dalle accuse che le vengono rivolte durante le puntate del reality. Alla presenza di Tommaso Zorzi, Enock e Paolo Brosio, i due hanno avuto un duro sfogo reciproco: Pierpaolo ha ribadito di stare molto male per la situazione e per il fatto di essere costretto a reprimere ciò che sente per non farle pesare nulla, sapendo che la gieffina non è propensa a parlare chiaramente davanti alle telecamere. La Gregoraci gli ha rinfacciato di essere stata sempre chiara con lui e di non capire cosa sia accaduto all’improvviso per spingerlo a voler chiudere.

Cosa ne pensate? I due coinquilini riusciranno mai a trovare un punto di incontro?

