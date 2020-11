Invitata al GF Vip per un confronto con la contessa De Blanck sulle loro vecchie ostilità, Tina Cipollari risponde al TV Sorrisi e Canzoni.

La contessa De Blanck, concorrente del GF Vip, è nota per non avere peli sulla lingua: la nobildonna romana dice quello che pensa senza filtri, sull’onda dell’istinto del momento ed è proprio questo suo tratto a renderla tanto simpatica e un personaggio sui generis all’interno del reality e in tv. Da quando ha varcato la celebre porta rossa della Casa di Cinecittà, nessuno è immune da uno dei suoi bonari epiteti, sia tra i coinquilini sia fuori dal GF Vip. Neanche la storica opinionista di Uomini e Donne, Tina Cipollari, è sfuggita alle originali definizioni di Patrizia De Blanck, la quale tempo fa, durante una puntata, disse: “Tina Cipollari? Quella è adatta a vendere le cipolle al mercato”. La biondissima Tina è stata invitata da Alfonso Signorini a incontrare la De Blanck nella Casa per poterle rispondere: ecco qual è stata a sua risposta, rivelata al TV Sorrisi e Canzoni.

GF Vip, Tina Cipollari su Patrizia De Blanck: “Non ho niente da dirle”

A quanto pare, l’ostilità tra le due donne avrebbe radici lontane: intervistata da celebre settimanale, la vulcanica Cipollari ha rivelato anche il motivo dell’astio. Tina ha spiegato che nel 2004, quando entrambe parteciparono al reality “Il Ristorante” condotto da Antonella Clerici su Rai 1, aveva esultato per aver vinto contro di lei al televoto. La contessa si offese parecchio in quell’occasione da lì sarebbe nata l’antipatia che ancora oggi la De Blanck sembra provare verso di lei. Comunque la Cipollari ha chiarito di aver rifiutato l’invito di Signorini: “Il passato è nel passato”, ha affermato.

Coloro che aspettavano con trepidazione l’incontro-scontro tra i due titani non saranno quindi accontentati.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui