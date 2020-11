Un ex concorrente del Grande Fratello ha ritrovato l’amore: la fidanzata ha partecipato ad un reality show, ecco chi è

Il Grande Fratello è uno dei reality show più longevi della televisione italiana. La trasmissione è andata in onda per la prima volta su Canale 5 all’inizio del duemila ed era condotta da Daria Bignardi. In seguito, il programma è passato tra le mani di Barbara D’Urso ed ha raggiunto l’apice del successo. Nel corso degli anni, tantissimi concorrenti hanno varcato la famigerata porta rossa. Nella casa più spiata d’amore ci sono state discussioni, litigi, addirittura risse, ma sono nate anche bellissime storie d’amore. Un concorrente di una passata edizione ha ritrovato l’amore dopo una serie di relazioni molto tribolate.

Grande Fratello, ex concorrente ritrova l’amore: chi è la fidanzata

Alessandro Calabrese è stato uno dei concorrenti più discussi della quattordicesima edizione del Grande Fratello. Il pugile romano entrò nella casa, attraverso il Tugurio, e si innamorò di Federica Lepanto, poi laureatasi vincitrice del reality show. Calabrese però non sapeva che nella casa più spiata d’Italia c’era anche la sua ex fidanzata, Lidia Vella, che partecipava in coppia con la sorella gemella Jessica. Calabrese non riuscì a dividersi tra i due fuochi e alla fine perse sia all’una che all’altra. Dopo la partecipazione al GF, Alessandro ha cercato di trovare l’amore a Uomini e Donne, corteggiando Sonia Lorenzini. La tronista, però, non lo scelse.

A distanza di qualche anno, l’ex concorrente del Grande Fratello ha ritrovato l’amore ed annunciarlo è lui stesso sul suo account Instagram: “Erano anni che non publicavo una foto così… finalmente è arrivato il momento anche per me di condividere con voi il mio love”. La sua nuova fidanzata è Denise Rossi ed ha partecipato alla seconda edizione di Ex on the Beach, reality show andato in onda su Mtv e condotto da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.