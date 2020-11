Grande Fratello Vip, arriva una decisione a sorpresa: clamoroso stop

Clamoroso stop per il Grande Fratello Vip, arriva la decisione a sorpresa della rete del Biscione: ecco di cosa si tratta

La quinta edizione del Grande Fratello Vip resterà sicuramente nella storia della televisione italiana. Fino ad adesso è stata un’edizione piena di sorprese e colpi di scena. Un abbandono dopo pochi minuti dall’inizio, due squalifiche, l’Ares Gate, l’outing di Gabriel Garko, l’ingresso nella casa di Mario Balotelli e molto altro ancora dovrà accadere. L’edizione è ormai entrata nel vivo con le prime strategie e soprattutto le prime eliminazioni. Si iniziano a delineare i preferiti del pubblico e di conseguenza i papabili vincitori, ma da qui alla fine del reality show tutto potrebbe cambiare. Il GF VIP dovrebbe andare in onda fino a febbraio 2021. I concorrenti, dunque, trascorreranno le festività natalizie nella casa più spiata d’Italia.

Grande Fratello Vip, decisione a sorpresa: lo stop

Il Grande Fratello Vip potrebbe andare in onda sino a febbraio 2021. La rete del Biscione avrebbe deciso di prolungare il reality show. La notizia è stata accolta con grande sorpresa dai telespettatori di Canale 5. I concorrenti, dunque, non faranno le valige prima di Natale, ma trascorreranno proprio lì le festività natalizie. È in arrivo, però, un’altra decisione a sorpresa da parte della rete del Biscione. Il GF VIP, infatti, dovrebbe subito uno stop abbastanza clamoroso. Il reality show non dovrebbe andare in onda due volte a settimana, come di consueto dall’inizio dell’anno.

Da venerdì 20 novembre, al posto del Grande Fratello Vip andrà in onda Il silenzio dell’acqua, seconda stagione della serie televisiva con protagonisti Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti. La scelta è stata presa anche per non spolpare il reality show di Alfonso Signorini. Un doppio appuntamento settimanale, infatti, rischierebbe di non riuscire a generare sufficienti dinamiche per reggere ad un doppio appuntamento settimanale.