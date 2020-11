Firmato il nuovo Dpcm contenente le nuove norme anti-Covid in vigore da venerdì 6 novembre fino al 3 dicembre: tra pochissimo la conferenza stampa.

Arriva da Palazzo Chigi l’annuncio della conferenza stampa del presidente Giuseppe Conte: tra circa un’ora, alle 20:20 di questa sera, avrà inizio il discorso del Capo del Governo riguardo gli aggiornamenti contenuti nel nuovo Dpcm. Tramite tv o via web potremo quindi conoscere le novità stabilite per il Paese in questa fase critica della pandemia. La novità principale è la divisione del territorio nazionale in tre aree: rossa, arancione e gialla, a seconda della situazione in corso in tali zone in base a 21 parametri legati all’epidemia da Coronavirus. Tramite l’account Facebook ufficiale del Presidente del Consiglio, è stato reso ufficiale l’annuncio della diretta da Palazzo Chigi. Tra le nuove misure, il coprifuoco che inizierà dalle 22 in tutta Italia, le lezioni online per la scuola, la chiusura dei centri commerciali durante i fine settimana, lo stop a musei, sale bingo e mostre. Parrucchieri e barbieri (anche nelle cosiddette ‘zone rosse’), farmacie, librerie e supermercati resteranno aperti.

Nuovo Dpcm, dove seguire la conferenza stampa

La conferenza stampa potrà essere seguita live su Rai 1 e La 7, oppure su Rai News24, TG Com24 e Sky TG24. Il discorso del Premier Conte sarà inoltre disponibile collegandosi alla pagina ufficiale di Giuseppe Conte su Facebook, Instagram, e sul canale ufficiale Youtube del Governo. Lo slittamento dell’entrata in vigore del nuovo Dpcm da giovedì 5 a venerdì 6 è dovuto al voler dare la possibilità a tutti di potersi organizzare per tempo. Con le nuove disposizioni torna l’autocertificazione: sarà obbligatorio motivare le proprie uscite anche nelle zone gialle. Il modulo è scaricabile dal sito del Viminale ed è lo stesso predisposto dal Dpcm del 24 ottobre scorso. In alcune Regioni infatti la misura restrittiva era già stata resa obbligatoria.

Attendiamo quindi la conferenza stampa di Giuseppe Conte per ottenere ulteriori delucidazioni in merito alle novità che inevitabilmente ci troveremo a dover affrontare: data la situazione allarmante, è indispensabile come non mai prendere alla lettera le regole imposte dal Governo. Il discorso del Premier stasera sicuramente farà chiarezza sui punti più incerti e sugli obiettivi da perseguire per frenare l’ondata di contagi Covid che rischia di annientare l’Italia anche economicamente.

