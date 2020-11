Paola Perego positiva al Covid rivela su instangram come sta: “Dolori muscolari fortissimi”.

La bellissima conduttrice Paola Perego circa una settimana fa ha annunciato tramite il suo profilo instangram di essere risultata positiva al Coronavirus. Infatti, ha rivelato tramite un post di essere asintomatica e di trovarsi sotto controllo medico. La conduttrice era stata ospitata nel seguitissimo programma condotto da Barbara Palombelli ‘Forum’, per parlare di una tematica importante, ossia gli attacchi di panico. Infatti, sappiamo che la Perego ha spesso raccontato di soffrirne, e di aver iniziato un percorso terapeutico. Durante la puntata la donna ha anche annunciato il suo ritorno in tv, con una trasmissione intitolata ‘Il filo rosso’, che partirà a Novembre. Paola da pochissimo ha scritto un messaggio social per rassicurare sulla sua condizione, ma anche per mandare un messaggio importante a tutti. Come sta la conduttrice e quali sono i suoi sintomi.

Paola Perego positiva al Coronavirus: “Dolori muscolari fortissimi e nausea devastante”

La meravigliosa conduttrice Paola Perego qualche giorno fa ha rivelato tramite il suo canale social di essere risultata positiva al coronavirus, dopo aver effettuato un primo tampone. Ha anche rassicurato tutti i suoi migliaia di fan e follower di essere asintomatica. Nelle ultime ore però la conduttrice ha postato un’immagine con una didascalia in cui ha rivelato alcuni suoi sintomi e ha voluto mandare un importante messaggio. “Dopo i primi giorni dei sintomi sono comparsi, dolori muscolari fortissimi, nausea devastante e astenia“, queste le prime parole della donna. La Perego ha però raccontato di non essere stata colpita brutalmente dal Covid, e di poter stare a casa sua in camera da letto, mentre ci sono tante persone chiuse in terapia intensiva.

La conduttrice ha voluto mandare un messaggio importante invitando tutte le persone a preservare la propria salute e quella degli altri. “Nessuno di noi è invincibile davanti a questo virus”, queste le parole della Perego postate sul suo profilo instangram.

