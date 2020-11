In un breve video comparso sul suo profilo Instagram ufficiale, la famosissima conduttrice ha informato di essere positiva al Covid: chi è.

Sono davvero tantissime le persone dello spettacolo che, in questa seconda ondata di Coronavirus, sono risultate positive al temibile virus cinese. Ad ‘aprire le danze’, lo sappiamo benissimo, è stato Gerry Scotti. E subito dopo si sono susseguiti: Carlo Conti, Paola Perego ed Ornella Vanoni. Qualche ora fa, attraverso un brevissimo video condiviso sulla sua pagina ufficiale Instagram, anche la famosissima conduttrice televisiva ha annunciato ai suoi sostenitori di essere positiva al Covid. ‘Come sospettavamo, in effetti non sono stata molto bene, ho ricevuto l’esito del tampone’, sono proprio queste le precise parole che la colonna portante di un famoso e seguitissimo show della Rai ha utilizzato per annunciare di aver contratto il Covid. D’altra parte, si era chiaramente capito che c’era qualcosa che non andava. Ma soltanto adesso, però, ne abbiamo avuto la conferma. Ecco, ma di chi stiamo parlando esattamente? Ecco tutti i dettagli.

‘Positiva al Covid’: l’annuncio choc della celebre conduttrice

Ha saltato l’ultima puntata del suo programma proprio perché non si sentiva affatto bene, Camila Raznovich. E, qualche ora fa, ha annunciato di essere risultata positiva al Covid. ‘Non sono stata molto bene’, ha detto la conduttrice di ‘Kilimangiaro’, in onda su Rai Tre, in questo breve video (CLICCATE QUI PER VEDERLO) social apparso sul suo canale social ufficiale. Da lì, quindi, ha deciso di sottoporsi al tampone. Che, come annunciato dalla diretta interessata, è risultato positivo. Ovviamente, nonostante il contagio da questo terribile virus cinese, la conduttrice ha voluto rassicurare tutti i suoi sostenitori. ‘Sono in miglioramento’, ha detto la Raznovich. Prima ancora di dire che, attualmente, è in isolamento. Ed, ovviamente, sotto cura.

Inutile a dirvi che, appena appresa la notizia della sua positività, i suoi colleghi ed, ovviamente, i suoi più cari ammiratori, non hanno perso occasione di poterle fare gli auguri di una pronta guarigione. A questi, com’è giusto che sia, si aggiungono i nostri!