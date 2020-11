Uomini e Donne, c’è un dettaglio su Gabriella Maglione e Beatrice Buonocore, le due corteggiatrici, che nessuno conosce! Sentite qui…

Gabriella Ester Maglione è la giovane corteggiatrice ha attirato l’attenzione del tronista Gianluca de Matteis. Nel programma Uomini e Donne i due giovani si stanno conoscendo da poco ma tra loro c’è già una splendida complicità. La corteggiatrice è una donna molto in gamba: classe ’93, oltre ad essere una dottoressa in ostetricia, è anche una ballerina di danza. Insegna infatti in una scuola di salsa a Viterbo. Il suo bel carattere si aggiunge ad un viso ed un fisico pazzesco: come faceva Gianluca a non notarla? Impossibile! C’è un dettaglio che non tutti conoscono…Nel programma Gabriella ha stretto una grande amicizia con un’altra corteggiatrice: lo sapevate? Vi sveliamo tutto…

Uomini e Donne, Gabriella e Beatrice: il dettaglio che nessuno conosce

Gabriella Maglione è la giovane corteggiatrice di Gianluca: tra i due sta nascendo davvero qualcosa? Intanto, ad essere già nata è una splendida amicizia! Nel programma di Uomini e Donne pare si sia creata una splendida coppia di amiche: parliamo di Gabriella e di Beatrice! Dai social abbiamo scoperto che le due oltre a condividere del tempo insieme, si sentono spesso! Proprio nelle ultime ore la corteggiatrice di Gianluca ha postato uno screen delle sue chiamate Whatsapp per mostrare a tutti che è stata per molte ore in videochiamata con la sua nuova amica, corteggiatrice di Davide! Le due probabilmente si confidano su quanto accade con i rispettivi tronisti che hanno scelto di corteggiare…Riusciranno a conquistarli?

Beatrice e Davide

Continua la conoscenza nel programma tra Davide e Beatrice: lei ha 20 anni ed è di Torino. Nonostante gli alti e bassi nella coppia, sembra stia nascendo davvero qualcosa tra loro due: non ci resta che attendere l’evolversi della loro conoscenza…