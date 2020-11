Uomini e Donne, colpo di scena: ecco cos’ha fatto Michele Dentice

Il programma Uomini e Donne continua a riscuotere un enorme successo e tra i personaggi di spicco c’è sicuramente Michele Dentice: colpo di scena, ecco cos’ha fatto.

Uomini e Donne è uno dei programmi più seguiti dal pubblico e continua ad appassionare milioni di persone ansiosi di scoprire quali coppie si formeranno. Tronisti, corteggiatori, tutti alla ricerca dell’amore e pronti a mettersi in gioco fino in fondo. Tra i personaggi di spicco di questa edizione di Uomini e Donne c’è sicuramente Michele Dentice, un uomo molto affascinante, protagonista di un vero e proprio colpo di scena: ecco cos’ha fatto. Ricordiamo che Michele fa parte del Trono Over e la bella dama Roberta Di Padua ha mostrato un grande interesse e una forte attrazione nei suoi confronti. Secondo le anticipazioni di Chedonna, ecco cosa accadrà oggi tra i due.

Uomini e Donne: Michele Dentice esce allo scoperto

Proprio ieri si è parlato di una cosa accaduta per la prima volta nella storia di Uomini e Donne. Oggi, le anticipazioni annunciano un vero e proprio colpo di scena che riguarda Michele Dentice. A quanto pare, Roberta Di Padua sarebbe intenzionata ad avere con lui una frequentazione più esclusiva, ma lui non sarebbe dello stesso parere. Sembrerebbe infatti che Michele Dentice confesserà di essere uscito con Serena e, a quanto pare, tra i due sarebbe scoccato un bacio. Non finisce qui. Secondo le anticipazioni, Serena stessa scoprirà di essere stata una seconda scelta del cavaliere, inizialmente intenzionato ad uscire con Giulia, la nuovissima corteggiatrice, che, tuttavia, era impegnata. Un vero e proprio colpo di scena che coinvolge tre personaggi del programma. Come reagiranno Roberta e Serena di fronte a queste rivelazioni? Non ci resta che seguire la messa in onda per scoprirlo!

Uomini e Donne si conferma un’altalena di emozioni, sia per i protagonisti che per il pubblico a casa. E voi, cosa ne pensate di Michele e Roberta?

