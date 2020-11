La bella e brava Valentina Lodovini è sempre riuscita a tenersi stretta la sua privacy, ma ha un fidanzato? La verità sulla sua vita privata.

Valentina Lodovini è una delle migliori attrici del panorama artistico italiano: la bella protagonista di “Benvenuti al Sud” ha alle spalle una carriera di tutto rispetto ed ha dimostrato in più occasioni di avere talento da vendere nel suo amato lavoro. Ciò che ha sempre contraddistinto Valentina è la sua tendenza alla riservatezza e a tenersi lontana dal gossip, tanto che a livello privato di lei si sa molto poco. Pare però che nella sua vita non ci sia alcun fidanzato, nonostante in passato le sia stata attribuita una storia col regista Marco Risi. E attualmente?

Valentina Lodovini, l’amore con il suo ex fidanzato

Attualmente single, l’attrice ha raccontato in un’intervista a Vanity Fair di un grande amore avuto in passato: la storia con questo ex fidanzato durò sei anni, dal 2010 al 2016. “Era l’amore incondizionato, ma adesso so che ‘per sempre’ e ‘mai’ bisognerebbe eliminarli dal vocabolario. Dovremmo prendere esempio dagli animali, che non hanno questo concetto, né quello di colpa o fallimento” – ha dichiarato – “Io invece ci provo fino in fondo, mi dicono che è il mio segno, il Toro, che trascina le situazioni. Sono un diesel, e a volte penso: forse ho sprecato il tempo. Ma è la mia natura. Oggi però ho voglia di amare ed essere amata, è una cosa fresca fresca”. Valentina ha tenuto a precisare poi che gli uomini interessati a lei devono tenere ben presente che è abituata alla solitudine, anche per via del suo lavoro: “Mi piace viaggiare anche senza compagnia”, ha affermato.

L’attrice ha anche confessato di non avere mai avuto il desiderio di avere un figlio: “Non l’ho mai desiderato, neanche da adolescente, quando se ne parlava con le amiche”.