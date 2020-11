All Together Now, Anna Tatangelo scoppia in lacrime: cosa è successo nel corso della prima puntata dello show musicale di Canale 5.

È iniziata ieri la terza scoppiettante edizione di All Together Now, il programma musicale di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker. Un’esplosione di ritmo, allegria ed emozioni, nella prima puntata dello show. Tantissime le novità di questa edizione: prima tra tutte, la presenza della “giuria vip”. Al fianco dello ‘storico’ J-Ax, ci sono Francesco Renga, Rita Pavone e ed Anna Tatangelo. Ed è stata proprio quest’ultima, nel corso della puntata, non riuscire a nascondere la sua forte emozione. La cantante di Sora è scoppiata in lacrime, in un momento di grande commozione. Scopriamo cosa è accaduto durante la prima puntata dello show..

All Together Now, Anna Tatangelo scoppia in lacrime: “È bello ripagare i sacrifici dei genitori”

12 concorrenti, una giuria vip d’eccezione e il mitico muro dei 100: All Together now è tornato a movimentare le serate degli italiani. Ogni mercoledì, a partire dal 4 novembre, lo show condotto dalla Hunziker farà compagnia al pubblico. Buona musica, tanta allegria, ma anche fortissime emozioni. Come quelle provate da Anna Tatangelo, dopo aver ascoltato la storia di una delle concorrenti in gara, Beatrice Baldaccini. Nella clip di presentazione, la giovane cantante ha raccontato che, se vincesse il primo premio, le piacerebbe realizzare il sogno della sua mamma, portandola a Machu Picchu: un gesto per ripagarla, dopo un periodo buio e di sofferenza. Un momento che ha toccato tutti, in particolare la Tatangelo, che non è riuscita a trattenere le lacrime: “È bello ripagare i sacrifici di un genitore”, dichiara Anna, con la voce rotta dal pianto. In suo aiuto interviene Michelle, che aggiunge: “Lo so che Anna è molto emozionata in questo. Adesso non entriamo nei dettagli, ma questa storia ti ha veramente emozionato”.

Un momento da brividi, quello vissuto nella prima puntata di All Together Now. Una puntata in cui abbiamo assistito ad esibizioni davvero notevoli: il livello dei partecipanti è davvero altissimo! Chi riuscirà a conquistare il muro e la giuria vip, aggiudicandosi la vittoria finale? Non ci resta che seguire le prossime puntate! Michelle e company vi aspettano su Canale 5, ogni mercoledì in prima serata! Pronti a scatenarvi davanti alla tv?