Ballando con le Stelle, omaggio a Gigi Proietti: avete visto chi ballerà?

Sabato sera andrà in onda una nuova puntata di Ballando con le Stelle, talent show condotto da Milly Carlucci su Rai Uno. Nel corso della trasmissione ci sarà uno splendido omaggio a Gigi Proietti, attore e comico scomparso martedì 2 novembre, nel giorno del suo compleanno.

Ballando con le Stelle, l’omaggio a Gigi Proietti

Nella prossima puntata di Ballando con le Stelle ci sarà un meraviglioso omaggio a Gigi Proietti. Milly Carlucci, conduttrice del programma, ha annunciato: “Vogliamo fare un grande omaggio a Gigi Proietti. Ci stringiamo tutti in un abbraccio alla famiglia”. L’ospite della puntata sarà Stefania Sandrelli, celebre attrice e collega del compianto Proietti. La Sandrelli è stata protagonista insieme all’attore e comico nel Maresciallo Rocca, serie televisiva che riscosse un grande successo in termini d’ascolti. La Carlucci ha poi aggiunto: “Abbiamo invitato Stefania Sandrelli. Ballerà per lui”. Al momento non sappiamo se l’esibizione della Sandrelli inciderà sulla gara in corso.

L’appuntamento di sabato 7 novembre su Rai 1, infatti, vedrà proseguire la gara che quest’anno è animata da tantissime sorprese e colpi di scena. Quella di quest’anno è stata denominata un’edizione ‘maledetta’ per i numerosi infortuni accorsi ad alcuni protagonisti del programma. Tra questi ci sono sicuramente Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, che erano partiti favoriti, ma sono stati travolti da una serie di infortuni dai quali devono recuperare in fretta. Milly Carlucci ha parlato anche di questo aspetto, svelando alcuni dettagli sui tempi di recupero dei due: “Elisa e Raimondo stanno facendo riabilitazione, non solo fisioterapica ma in sala. Ci stiamo lavorando, non è una strada rapida. Vediamo se riescono a fare una coreografia completa. Hanno due possibilità di rientrare, questo sabato e il ripescaggio della semifinale”.