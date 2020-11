Lo chef Damiano Carrara ha trovato l’amore: lo scatto social incanta i fan

Il bellissimo Chef Damiano Carrara ha trovato l’amore: il meraviglioso scatto social incanta i fan.

Damiano Carrara è senza dubbio amatissimo e seguitissimo dal pubblico, soprattutto quello femminile. Non solo è molto apprezzato per il suo talento nel mondo della pasticceria ma anche perchè è palesemente un bel ragazzo. Damiano è uno chef originario di Lucca, ed è entrato nel cuore degli italiani grazie alla sua partecipazione nel ruolo di giurato a Bake Off Italia. Infatti, proprio nel noto programma ha conosciuto una grande popolarità. La sua carriera è ricca di successi, ha iniziato giovanissimo a coltivare la sua passione. Carrara ha mostrato di avere qualità ineccepibili, negli Stati Uniti insieme al fratello ha aperto una pasticceria dal nome Carrara Pastries. L’amato pasticcere però è molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata, ma da pochissimo ha pubblicato uno scatto social che non lascia certamente dubbi: lo chef ha trovato l’amore.

Damiano Carrara ha trovato l’amore: lo scatto non lascia dubbi

E’ certamente il pasticcere più amato della televisione e soprattutto dal pubblico femminile, Damiano Carrara, con il suo fascino e le sue ricette ha conquistato veramente tutti. Divenuto noto dopo aver partecipato nel ruolo di giudice della seguitissima trasmissione Bake Off Italia, ha oggi un incredibile successo. Non solo, al fianco di Katia Follesa conduce l’amatissimo programma Cake Star, in cui tre pasticcerie italiane partecipano a un’avvincente sfida nella quale devono competere con le proprie creazioni. Il pasticcere per quanto concerne la sua vita privata è sempre stato molto riservato. Da pochissimo però Damiano ha pubblicato sul suo profilo instangram una foto che ha letteralmente mandato in tilt il web. Lo chef a quanto pare ha trovato l’amore, purtroppo al momento non sappiamo chi è la fortunata.

Lo scatto ha raggiunto in pochissime tempo migliaia di like, e numerosi sono stati i messaggi di sorpresa. Un’immagine molto romantica, accompagnata da un tramonto sul mare e due sagome in primo piano: “Momenti speciali”, questa la didascalia che Carrara ha lasciato in basso.

