Ennesimo caso di Covid al Quirinale: Anche uno degli autisti di Sergio Mattarella sarebbe positivo al Coronavirus. La notizia è stata resa nota da Dagospia, ma dal Qurinale arrivano conferme secondo cui il Presidente non sarebbe però in contatto con lui da 20 giorni. Non è il primo caso di contagio al Colle. La settimana scorsa, Giovanni Grasso, portavoce del Capo dello Stato, ha annunciato la sua positività, con evidenti sintomi: la sua situazione però è sotto controllo. Prima di Grasso, erano risultati invece positivi lo chef del Quirinale e due membri dello staff della cucina. La scoperta di tutti i suddetti casi di positività è avvenuta grazie ai periodici controlli a cui si sottopongono tutti i membri del Quirinale.

Intanto, Sergio Mattarella nelle scorse ora ha invitato gli italiani ad “adempiere ai proprio doveri di cittadini, soprattutto in momenti difficili come quello attuale, che richiedono responsabilità, determinazione, probità”. Una situazione davvero complicata, quella che sta vivendo il nostro Paese, che ha costretto Conte a firmare un nuovo dpcm, in vigore da domani 6 novembre al 3 dicembre. Un provvedimento che prevende la divisione dell’Italia in tre zone, rossa, arancione e gialla, in base al rischio e alla criticità dell’emergenza sanitaria: in ognuna delle aree entreranno in vigore misure restrittive diverse.