Covid, Conte non ha più dubbi: “È questo il modo per uscirne”

Ieri è arrivata la conferma del nuovo Dpcm che entrerà ufficialmente in vigore domani, 5 Novembre e sul Covid, Giuseppe Conte non ha più dubbi: “È questo il modo per uscirne”.

È stato ufficializzato ieri il nuovo Dpcm e riguardo al Covid, il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, non ha più dubbi: “È questo il modo per uscirne”. La nazione attendeva con trepidazione il suo discorso nel quale ha illustrato i punti chiave del nuovo decreto. L’Italia è stata suddivisa in tre zone a seconda del rischio di contagio e le misure restrittive per limitare la diffusione del Coronavirus si sono fatte più intense. Entrerà in vigore a partire da domani, il nuovo Dpcm e Giuseppe Conte ha chiesto di nuovo l’aiuto dei cittadini per superare questi mesi difficili causati dal Covid. Un sacrificio necessario in una situazione che si dimostra critica e problematica.

L’epidemia da Coronavirus sta mettendo a dura prova l’Italia e molti altri paesi del mondo. Nonostante le precauzioni adottate e le norme di sicurezza messe in atto nei mesi precedenti, il contagio continua a diffondersi. Diventa necessario, come ha spiegato il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, un ulteriore sacrificio per uscire da questa critica situazione. Tramite un forte messaggio condiviso sui suoi profili social, il Premier ha ribadito: “Esiste un solo modo per uscire da questo periodo drammatico: restare uniti. Sempre”. Ha tenuto anche a specificare le differenze di opinioni e modi di vedere le cose non devono impedire di sostenersi l’un l’altro. I sacrifici dei cittadini italiani sono compiuti in nome del bene collettivo e solo questa unione ci consentirà di uscire dalla drammatica situazione causata dal Covid. Di seguito, il messaggio del Premier.

Un messaggio che vuole essere di speranza: compiendo questi sacrifici adesso, l’Italia riuscirà a superare questa situazione. Ricordiamo che il Premier ha affermato che il Governo è già a lavoro per un decreto “Ristori Bis” per le categorie colpite economicamente dal Covid.