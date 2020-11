Il Covid continua a diffondersi e ha contagiato un altro volto della politica: positivo il Sindaco di Roma, Virginia Raggi, che pare abbia avuto un incontro con Giuseppe Conte prima della scoperta.

Contagiata dal Covid anche il Sindaco di Roma, Virginia Raggi: potrebbe aver incontrato il Premier prima di apprendere dei essere positiva. La notizia dell’isolamento volontario di Virginia Raggi era arrivata ieri, dopo che lei stessa aveva spiegato di essere stata a contatto con una persona risultata positiva. Il Sindaco di Roma ha avuto la conferma alcune ore fa e, al momento, pare non riscontrare sintomi. Continuerà a lavorare da casa, “con la stessa determinazione di sempre” ha scritto nel post condiviso sul suo profilo facebook ufficiale. Si tratta dello stesso messaggio in cui ha annunciato il risultato del tampone. La preoccupazione maggiore, secondo Libero Quotidiano, Fanpage, Il Messaggero e altre testate, sarebbe per le persone che il Sindaco di Roma ha incontrato prima di scoprire della positività, tra cui il Premier Giuseppe Conte.

Virginia Raggi positiva al Covid

Virginia Raggi ha annunciato tramite un post sul profilo facebook ufficiale di essere positiva al Covid. Proprio ieri è arrivata l’ufficialità del nuovo Dpcm e il Premier Giuseppe Conte ha tenuto un lungo discorso alla nazione. Sembrerebbe, da quanto riportato, che Virginia Raggi potrebbe aver incontrato proprio il Presidente del Consiglio, con cui sarebbe stata vista parlare, prima di scoprire la positività. Inoltre, in questi giorni, il Sindaco di Roma ha preso parte ad alcuni eventi pubblici e apparizioni televisive, come la partecipazione al Maurizio Costanzo Show della settimana scorsa. Per questa ragione, secondo Fanpage, le autorità sanitarie stanno cercando di tracciare tutti coloro venuti a contatto di recente con Virginia Raggi. Ricordiamo che, al momento, il Sindaco di Roma sembra non accusare sintomi e dichiara di stare bene e continuare a lavorare da casa.

Non possiam che augurare al Sindaco di Roma di guarire al più presto.