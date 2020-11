Tragico lutto, è morta la celebre attrice: la drammatica notizia

Arriva una drammatica notizia, è morta la celebre attrice: un tragico lutto che segna il mondo del cinema e dello spettacolo, ecco tutti i dettagli.

Un periodo davvero tragico per il mondo dello spettacolo e cinematografico che ha visto di recente la perdita del grande attore Sean Connery e si ritrova ad affrontare una nuova drammatica notizia: è morta un’altra amatissima attrice. Si tratta della dolce Elsa Raven, nota principalmente per aver recitato nel colossal Ritorno al Futuro e aver preso parte a “Titanic”. La donna aveva novantun anni e a dare la drammatica notizia della morte dell’attrice sarebbe stato il suo agente. Elsa Raven era nata a a Charleston, classe 1929 e si era dedicata prima al teatro per poi approdare in televisione e infine al cinema. La dolce attrice aveva recitato in un film italiano, “La Mortadella” con il grande Gigi Proietti, volto iconico del nostro paese venuto a mancare da pochissimo e la stella internazionale Sophia Loren.

Drammatica notizia, è morta l’attrice Elsa Raven

La dolce attrice Elsa Raven, scomparsa a novantun anni, aveva commosso il pubblico con il suo piccolo ma emozionante ruolo nel celebre Titanic. Interpretava il personaggio di Ida Strauss, uno dei passeggeri del transatlantico che scelse di rimanere accanto al marito. La donna, infatti, rifiutò di salire su una delle scialuppe e salvarsi, ma decise di condividere il tragico destino del coniuge. Celebre la scena nel film in cui i due sono stretti in un abbraccio pieno d’amore sul loro letto, mentre l’acqua sale a poco a poco. Elsa Raven ha anche preso parte come protagonista a “Amen” e “Oltre la legge-L’informatore” oltre a piccoli ruoli negli storici “Il postino suona sempre due volte”, “Proposta indecente” e la serie “E.R.-Medici in prima linea”.

Una triste notizia, un tragico lutto che segna la perdita di un’altra donna piena di talento. Ci accoriamo al cordoglio dei familiari in un momento così sofferto.

