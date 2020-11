Fabrizio Corona, inedito retroscena: quanto guadagna con le interviste

Fabrizio Corona è un personaggio molto noto al pubblico e si è di recente raccontato in un’intervista a Vanity Fair: rivelato quanto guadagna con le interviste.

Fabrizio Corona è un personaggio molto noto al pubblico, spesso ospite di programmi seguitissimi e sempre pronto a sorprendere. Qualche settimana fa si era parlato di un possibile caso di positività al Covid da parte sua e lo abbiamo visto parlare a cuore aperto durante Live-Non è la D’Urso. Oggi, il celebre Fabrizio Corona torna al centro dell’attenzione per essersi raccontato a Vanity Fair e aver rivelato un inedito retroscena: quanto guadagna con le interviste? L’incontro con Vanity Fari è avvenuto principalmente per svelare alcuni dettagli del nuovo libro di Fabrizio Corona, “Come ho inventato l’Italia”. Durante l’intervista, si è parlato ovviamente di molto, scopriamo i dettagli.

Fabrizio Corona, quanto guadagna per le interviste?

Secondo quanto riportato da Fanpage, su Vanity Fair Fabrizio Corona si sarebbe aperto e avrebbe raccontato qualcosa di più sul suo lavoro. Interrogato riguardo a quanto guadagna partecipando ad un’intervista, l’uomo avrebbe portato ad esempio Chi e Live-Non è la D’Urso. La stima, si aggirerebbe intorno ai quindicimila euro per il settimanale e cinquantamila per il programma di Barbara D’Urso. In seguito, Fabrizio Corona ha pubblicato una storia tramite il suo profilo Instagram per chiarire la questione. Ha spiegato che le cifre di cui parlava, soprattutto per quanto riguarda Live-Non è la D’Urso, sono comprensive di molte cose e non solo interviste. Ha inoltre precisato che a causa della pandemia, i cachet di tutti i personaggi sono diminuiti e così anche il suo, che si è adeguato per la stima verso Barbara D’Urso. Di seguito, il messaggio di Fabrizio Corona in cui chiarisce la questione.

Un retroscena davvero inedito, quello rivelato da Fabrizio Corona al celebre Vanity Fair. Infine, l’uomo si è anche detto “sereno e produttivo” come sempre. Non ci resta che augurare il meglio a Fabrizio Corona.

Seguite anche il nostro profilo Instagram: cliccate qui.