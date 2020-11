Francesco Facchinetti ha aggiornato il suo profilo Facebook: il noto personaggio televisivo si è rivolto al governo, ecco le sue parole.

Il Coronavirus non dà tregua ai cittadini di tutto il mondo. La pandemia scoppiata in Cina a fine anno 2019, arrivata nella nostra realtà ad inizio 2020, sembra non lasciare scampo. In attesa del vaccino, il Governo italiano sta lavorando ogni giorno a nuove misure da attuare per evitare l’ulteriore diffusione del virus. Proprio ieri, 4 novembre, il premier Conte ha parlato ai cittadini per illustrare il nuovo dpcm in vigore da venerdì 6 novembre. Sono tempi duri per la salute e l’economia del nostro paese: Francesco Facchinetti sul suo canale Facebook si è sfogato ed ha usato parole molto forti contro il governo. Ecco il suo nuovo post pubblicato pochi minuti fa.

Facchinetti contro il governo: “La pazienza sta finendo”, parole forti

Francesco Facchinetti ha fatto un lungo sfogo sul suo canale Facebook. Il noto personaggio televisivo, speaker radiofonico e cantante ha raccontato la storia di un suo caro amico che, con l’emergenza Covid, si ritrova in grandi difficoltà economiche. “Ieri sera sono stato al telefono 2 ore con un mio grandissimo amico. Ha perso i genitori da giovane e si è dovuto rimboccare le maniche. Nonostante questa disgrazia ha costruito una realtà con più di 80 dipendenti e prima del lockdown, le cose stavano andando a gonfie vele. Ora, sta per fallire. Nel suo business, 10 mesi di stasi possono mandarti a gambe all’aria. Per adeguarsi alle norme attuali ha dovuto spendere circa 80 mila euro tra mascherine, igenizzanti, guanti etc etc. Lo stato che cosa ha fatto fino ad ora: ZERO!” sono le sue parole sui social. Il figlio d’arte ha concluso rivolgendosi al governo: “Mio caro governo, siete fortunati ad avere un popolo come il nostro perché l’Italiano è un grande incassatore. Ma la pazienza sta finendo! Anzi, forse è già finita”.